Von Daniel Lüns

Auf die grenzüberschreitende Geschäftsidee kam Leimbach aufgrund von Kontakten, Unternehmergeist – aber auch purer Not. »Unsere Produktionsstätte ist in Oberlistingen. Die Frage war: Wie können wir unsere Ware auch künftig verkaufen? Es ist sehr schwer, Personal zu bekommen. Auch ist es eine Frage der Wirtschaftlichkeit«, erklärt er. In vielen kleineren Dörfern könne man eine Fleischerei nicht mehr kostendeckend betreiben.

Standorte mit Parkmöglichkeiten und hoher Frequenz

So hielt er nach Standorten für Selbstbedienungsautomaten Ausschau – und wurde im Warburger Land in Rimbeck fündig. »Der Standort dort gehört einem guten Freund des Chefs von Reichelts Ziegenhof aus Wettesingen, mit denen wir zusammenarbeiten. So kamen wir an diesen Standort dran«, erklärt Leimbach. Aber auch gute Parkmöglichkeiten und eine hohe Frequenz spielten bei der Standortsuche eine Rolle.

Die Idee der grenzüberschreitenden Standorte ist neu, nicht aber das Prinzip der Lebensmittelautomaten an sich. Auch nicht, dass sich jemand an ihnen vergeht. Die Fleischerei Balluff in Warburg zum Beispiel unterhielt mehrere Automaten. Vor allem aufgrund von Vandalismus gaben die Inhaber die Geräte jedoch auf. Im Herbst 2017 wurde sogar einer ihrer Selbstbedienungsautomaten gesprengt. Thorsten Leimbach weiß das. »Gegen kriminelle Energie und Dummheit ist leider kein Kraut gewachsen«, sagt der Mann aus Oberlistingen. Seine Geräte schützt er durch eine Videoüberwachung.

Produkte aus der Region

Mittlerweile stehen Leimbachs sechs Automaten in Rimbeck (Scherfeder Straße, gegenüber Einmündung Werkstraße), Daseburg (Volksbank-Gebäude, Desenbergstraße 172), Wettesingen (Ziegenhof Reichelt, Warburger Straße 3), Martinhagen (Korbacher Straße), Kassel (Umbachsweg 58) und Westuffeln (Tankstelle Beck, Kasseler Straße 1).

Die Geräte bestückt Thorsten Leimbach vor allem mit Produkten aus der Region. Interessierte können zum Beispiel zwischen Honig aus Engar, Fleisch aus Daseburg, Käse aus Trendelburg und Ziegenkäse und Eier aus Wettesingen wählen. Neben Grillfleisch gehören auch eingekochte Speisen, Joghurt, Getränke oder Grillsoße zum Sortiment.

Produkte, die er selbst nicht herstellt, kauft Leimbach von anderen Kollegen zu. So stammt etwa die Bockwurst im Glas von der Fleischerei Bar­toldus aus Borgen­treich.

Grillprodukte sind im Sommer der Renner

Was wann gekauft wurde beziehungsweise welches Produkt bald nachgefüllt werden muss, das melden die Automaten automatisch an Leimbach. Der Oberlistinger rechnet damit, dass sich die Nachfrage ja nach Jahreszeit aber ändert. Daher werde es im Winter ein anderes Angebot geben als aktuell im Sommer.

»Zurzeit sind Grillprodukte der Renner«, sagt Thorsten Leimbach. Montags und donnerstags füllt er die Automaten wieder nach. Manchmal, etwa wenn die Grillfreunde besonders aktiv sind, auch sonntags. »Das ist das Haupttag der Dinger. Die Stunde der Automaten schlägt dann, wenn alles andere zu hat«, sagt der Metzger. Viele Käufe würden daher auch abends oder mitten in der Nacht erledigt – wie im Fall der besagten Rinderrouladen.