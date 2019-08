Über die Eintragung des Pennig-Hauses in die Denkmalliste berät am Dienstag, 20. August, auf Intervention des Kreises Höxter erstmals auch der Ausschuss für Kultur-, Heimat- und Denkmalpflege der Stadt Warburg. Foto: Ralf Benner

Von Ralf Benner

Warburg (WB). Der Ausschuss für Kultur-, Heimat- und Denkmalpflege berät am Dienstag, 20. August, über die Eintragung des Pennig-Hauses in die Denkmalliste. Im Vorfeld der Sitzung hat sich nun der Münchner Rechtsanwalt Dr. Johannes Wasmuth zu Wort gemeldet, der das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten von Dr. Geerd Dahms kritisiert.