Warburg/Volkmarsen/Breuna (WB). Mit einem regelrechten Marathon an Veranstaltungen endet am Wochenende 17. und 18. August die beliebte Veranstaltungsreihe »Gartenpartie im Dreiländereck«.

»Gärtner kennen vielleicht Gartenzäune, in ihrem kreativen Wirken lassen sie sich aber nur von der Natur Grenzen setzen«, sagt Christiane Sasse aus Lamerden, die seit 14 Jahren die ehrenamtliche Reihe »Gartenpartie im Dreiländereck« organisiert.

»Genauso unbefangen bewegen sich auch die Besucher zwischen den drei Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen«, ergänzt Jennifer Adam aus Niederlistingen. Gemeinsam mit Georg Cöster und Robert Lipphardt werden sich Jennifer Adam und ihre Familie am Sonntag, 18. August, erstmals an der Gartenpartie beteiligen.

Während Adams ihren Familiengarten mit schönen Stauden präsentieren, liegt der Schwerpunkt bei Georg Cöster auf einem kleinen Steingarten und mediterranen Topfpflanzen sowie Zitronen aus Amalfi, aus denen er Marmelade herstellt.

Bis Mitternacht geöffnet

Familie Lipphardt zeigt einen Selbstversorgergarten, bei dem von der Kartoffel bis zur Aroniabeere noch Vieles für den eigenen Verzehr angebaut wird. Wer dann Appetit bekommen hat, kann vor Ort das Backhausfest des Heimat- und Geschichtsvereins Niederlistingen besuchen.

Auf die Pflanzenfreunde warten noch vier weitere Gärten. In Volkmarsen präsentiert Familie Rudack ausschließlich Topfpflanzen. Der kleine Hinterhofgarten entfaltet vor allem am sehr späten Abend sein besonderes Flair, weshalb der Garten bis Mitternacht im besonderen Licht erscheint.

Familie Gibbels aus Warburg beteiligt sich mit ihrem kleinen aber sehr feinen Stadtgarten nach acht Jahren erneut an der Gartenpartie.

Blütenreiche Kleinode

Und nicht zuletzt sind die blütenreichen Kleinode wie der Sinnesgarten der Serviam-Schwestern in Germete und das Gartenhöfchen der Diakonissen-Kommunität am Zionsberg in Scherfede ganz besondere Anlaufpunkte. Wer noch Zeit und Muße auf einen Spaziergang hat, kann zusätzlich den Schöpfungspfad um die Diakonissen-Kommunität entdecken.

Der Besuch der Gärten ist kostenfrei, das Betreten geschieht auf eigene Gefahr. Gartenfreunde, die sich auch einmal an der Gartenpartie beteiligen möchten, können sich gerne bis spätestens Mitte Oktober bei Christiane Sasse, Telefon 0172/4712626, E-Mail: gartenpartie@gmx.de melden.

Die Termine im Überblick:

Mediterraner Topfgarten

Samstag, 17. August, 10 bis 24 Uhr, Sonntag, 18. August, 10 bis 24 Uhr: Töpfe gibt es auf den 600 Quadratmetern der Familie Rudack in ausreichender Anzahl. Interessant ist der Inhalt der Töpfe, denn hier finden sich viele besondere Pflanzen aus fernen Ländern. Ein Koiteich und der alte Stadtturm sind weitere Elemente in dem kleinen städtischen Hinterhof, der beleuchtet bis Mitternacht den Besuchern offen steht. Es wird darum gebeten, keine Hunde in den Garten mitzuführen. Parken in der Stadt möglich.

Kontakt: Familie Rudack, Obere Stadtmauer 5, Volkmarsen, Telefon 05693/7500.

Gibbels feiner Stadtgarten

Sonntag, 18. August, 10 bis 18 Uhr: Der kleine Stadtgarten hinter dem Haus überzeugt durch seine klare Gestaltung. Mit Fantasie und Stil wurden hier harmonische Garten(t)räume geschaffen. Zwei Gartenhäuschen und weitere Sitzecken laden zum Verweilen ein. Der Kinderschutzbund Warburg organisiert die Verkostung.

Kontakt: Familie Gibbels, Fichtenweg 13, Warburg, Telefon 05641/6619.

Drei Listinger Gärten

Sonntag, 18. August, 11 bis 18 Uhr: Erstmals öffnen drei ganz verschiedene Gärten in Niederlistingen ihre Pforten für die Gartenpartie-Freunde. Familie Adam hat hinter dem Haus liebevoll ein Paradies mit selbst gebauter Rutschburg für die Kleinen sowie Stauden und Gräsern angelegt. Der Beweis, dass auf kleinem Raum dennoch Platz für Apfelbäumchen, Weintrauben, Beeren und Kräuter sein kann.

Lipphardts ehemaliger Bauernhof der Hessischen Heimat zeigt einen typischen Gemüse- und Blumengarten mit Liebe zu Tomaten, während Georg Cöster einen Steingarten, mediterrane Pflanzen wie Zitrusfrüchte, viele davon in Töpfen, aber auch einen kleinen Mammutbaum und einen Gingko präsentiert. Im Dorf weisen Pfeile den Weg zum nächsten Garten. Verlaufen ist ausgeschlossen.

Kontakt: Familie Adam, Berliner Straße 3, Niederlistingen, Telefon 05676/3189514; Familie Lipphardt, Triftweg 12, Niederlistingen, Telefon 05676/1093; Georg Cöster, Holländische Straße 38, Niederlistingen, Telefon 05676/8784.

Gärten am Zionsberg

Sonntag, 18. August, 14 bis 18 Uhr: Liebevoll legten die Diakonissen ihre Gartenanlage rund um die Kommunität an. Zum Verweilen lädt das Gartenhöfchen mit Gabionen-Sitzplätzen, duftenden Kräutern und Stauden ein. Der neue Meditationsweg im erweiterten Gelände animiert, Sorgen zu vergessen und Gott zu finden.

Kontakt: Diakonissen-Kommunität Zionsberg, Auf der Platte 53, Scherfede, Telefon 05642/5333.

Café im Sinnesgarten

Sonntag, 18. August, 15 bis 17.30 Uhr: Ein letztes Mal in diesem Jahr lädt die Schwesterngemeinschaft im Luftkurort am Sonntag wieder zu einem ökumenischen Begegnungstreffen in ihren Garten ein: mit Kräutern, Stauden in Hochbeeten, Sprudelstein und Obst. Abschluss ist um 17 Uhr mit einer Meditation in der Kapelle.

Kontakt: Serviam Schwestern, Haus Germete, Quellenstraße 8, Germete.