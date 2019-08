Warburg (WB/vah). Die Renaturierung des Kälberbaches in Warburg-Germete neigt sich dem Ende zu. Am Samstag, 24. August, soll der Abschluss des mehr als eine Millionen Euro teuren Bauprojekts gefeiert werden. Dazu sind alle Interessierten von 14 Uhr an zu einem Fest in den Kurpark eingeladen.