Warburg (WB/vah). Erneut hat es am Warburger Autobahnanschluss einen Unfall gegeben – diesmal am Auffahrtsarm Richtung Kassel. Fünf Autoinsassen sind dabei am Samstagabend gegen 19.30 Uhr so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Es war der dritte schwere Unfall innerhalb weniger Wochen an dieser Stelle.