Von Verena Schäfers-Michels

Warburg-Nörde (WB). Ein fulminantes Programm hat der Musikverein Nörde am vergangenen Wochenende zu seinem 100-jährigen Bestehen abgeliefert. Drei Tage lang wurde gefeiert und natürlich Musik gemacht.

Zum Festakt am Samstagnachmittag, den die Dorfmusikanten mit 15 befreundeten Musikvereinen und Musikkapellen feierten, kamen auch zahlreiche Ehrengäste, um zu gratulieren. Acht Abordnungen spielten zu diesem Anlass im ganzen Dorf.

Sternmarsch durch den Ort

In einem Sternmarsch in drei Routen zogen Schützenabordnungen aus Nörde, Warburg, Dössel, Eissen, Daseburg, Hohenwepel und vom Höpperverein Engar mit den musizierenden Gastvereinen durch die Straßen, um sich auf dem Dorfplatz, der von der Löschgruppe Nörde abgesichert wurde, zu treffen. Angeführt wurden die Züge von den Mitgliedern der Nörder Reservisten.

100 Jahre Musikverein Nörde Fotostrecke

Foto: Verena Schäfers-Michels

Auf dem Festplatz begrüßte der Vorsitzende Ralf Wiemers die Gäste und versicherte, dass er sich über die Sonne freue – aber aufgrund der hohen Temperaturen, alle Besucher schnell wieder auf den Weg in die Halle schicken wolle. Ganz so schnell gelang dies jedoch nicht, folgte nach den Festreden doch noch ein gemeinschaftliches Konzert, das von Michael Wiemers und seinem Vorgänger Egon Wiemers dirigiert wurde.

Böhmischer Abend kommt gut an

Besonders freute sich Ralf Wiemers, dass der böhmische Abend mit »Berthold Schick und seine Allgäu 6« vor ausverkauftem Haus am Freitagabend für gute Stimmung in der Johann-Conrad-Schlaun-Halle gesorgt hatte. Anschließend begrüßte er Bürgermeister Michael Stickeln: »Du bist ja quasi auf deiner Abschiedstournee, und ich wollte dir sagen, du hast einen richtig guten Job gemacht als Bürgermeister.«

Michael Stickeln, selbst viele Jahre passionierter Saxofonist im Musikverein Dössel, machte deutlich, wie wichtig die Musik ist. »Musik verbindet Menschen, ihre Sprache wird überall verstanden. Musik baut Brücken. Menschen, die mit Herzblut musizieren oder Musik hören, finden schnell und unkompliziert einen Zugang zuein­ander. Dabei bringt die Musik Menschen nicht bloß zusammen, sie trägt in erheblichem Maße zur Verständigung bei.«

Für 60 Jahre geehrt

Ortsvorsteher Heinrich Mellwig lobte: »Wir können uns glücklich schätzen, so einen aktiven Musikverein zu haben«, und bekräftigte: »Nörde braucht euch!«

Zwei Männer, die seit 60 Jahren zu den zehn Prozent der Einwohner Nördes, die im Verein musizieren, gehören, sind Lothar Eberhardt und Josef Wiemers. Sie wurden für die ansehnliche Zeitspanne vom Kreisvorsitzenden des Volksmusikerbundes Carsten Pieper und Landesgeschäftsführer des Volksmusikerbundes NRW, Bernd Nawrat, geehrt. Die Musiker ließen sie hochleben.

Tacktstock stets in Nörder Hand

»Ihr müsstet euch sehen!«, rief Udo Reineke, der die Festrede hielt und seinen Blick über die zahlreichen Musikvereine, die sich auf dem Dorfplatz versammelt hatten, gleiten ließ. »Man sieht euch die 100 Jahre nicht an, Musik ist ein Jungbrunnen. 50 Jahre nach Woodstock zaubern die Nörder Musiker ein Lächeln auf die Gesichter.« In seiner charmant-amüsanten Art ließ der Kabarettist die Dorfmusikanten hochleben, die immer da, immer nah seien. Man könne ihnen nicht aus dem Weg gehen. Den Trend der Blasmusik hätten sie nicht abgewartet, sondern schon musiziert, als Gabalier und Alpenrock noch nicht existierten. Zum Startschuss hätte 1919 Johannes Sommer aus Frankreich das erste Instrument mitgebracht und mit dem Kauf einer »ganzen Blaskapelle« aus Elsen hätten dann die Instrumente für die Gründung eines Musikvereins bereitgestanden, berichtete Reineke. Seinen ersten Auftritt hatte der Musikverein beim Nörder Schützenfest 1920. Mit dem ersten Vorsitzenden Karl Fleischer und Musikmeister Karl Niggemann übernahmen 1969 Nörder das Dirigat – und seitdem sei der Taktstock stets in der Hand eines Nörders geblieben.

Ihren Ausklang fanden die Festlichkeiten des Nörder Musikvereins nach einer Party mit der Tanz- und Partyband »Diemelrausch« in der Schlaunhalle am Sonntag mit einem Vereins- und Familiennachmittag.