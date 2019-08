»The Magic of Santana« begeisterte als Headliner des Brauerei-Rockfestivals. Alex Ligertwood (links) und Tony Lindsay (Mitte) haben jahrelang in der Original-Santana-Band gesungen – und haben seither nichts verlernt. Foto: Verena Schäfers-Michels

Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Alphornklänge, Blasmusik, Deutschpop und Latin Rock – das 11. Rockfestival der Warburger Brauerei Kohlschein hatte für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten. Dazu gab es ausgefallene Bierkreationen an der Craftbeer-Theke. 1000 Besucher kamen in die Kuhlemühle.

Dem »Ruf der Freundschaft« – ebenso Titel eines Stückes – folgten die vier »Alphornbrothers« aus Tongeren in Belgien, die gekommen waren, um mit Tobias Fuest, Uwe von Hagen, Werner Isenberg und Klaus Fischer von den »Diemelhörnern« das Programm musikalisch zu eröffnen.

Seine rockige Seite zeigte der Musikverein Willebadessen, der im Anschluss spielte, mit Songs wie »When I saw your face«. Er lockte das Publikum zudem zum Mitsingen bei »Country Roads«.

»Warburgs größter Biergarten«

»Heute ist hier Warburgs größter Biergarten«, freuten sich die Cousins Michael und Franz-Axel Kohlschein über ihr mittlerweile etabliertes Rockfestival, für das ihre Brauer im Voraus einige ausgefallene Getränke auf Bierbasis kreiert hatten. So gab es die Cocktails »Tropischer Traum« und »Planters Punch« auf Basis von Warburger Pilsener sowie die alkoholfreie Variante mit Warburger Bio Weizen »Yellow Submarine«. Ganz neu war neben dem »Flechtwerk IPA«, das in Kooperation mit den Nieheimer Brauern aus der Taufe gehoben wurde, der »Warburger Brewer Gin«, der laut Franz-Axel Kohlschein im November in den Handel kommen soll.

Werbesong für die Brauerei

Auf dem weiträumigen Gelände der Brauerei wurde ein trockengelegter Brunnen zur Spielwiese für die kleinen Besucher und an Biergarnituren genossen die Gäste das Musikprogramm und die kulinarische Vielfalt von selbstgemachten Chips und Crèpes des Musikcafés »Zur Tenne«, über Fischbrötchen, Grillwaren, Bauernhofeis aus Ikenhausen und Kaffeespezialitäten aus dem Kaffeebus.

Selbst komponierte deutsche Songs sang Norman Keil, der zum ersten Mal in Warburg war. Der 38-jährige Solokünstler an der Gitarre bezog das Publikum voll in sein Programm mit ein. Zuerst sang er »Klein, fein, daheim«, denn dieses Lied könne »der perfekte Werbesong für diese wunderbare Brauerei sein«, lobte er.

Seine Songs »Astronaut«, »Absolut okay« und »Die Oma« handeln von der Liebe, der Heimat, aber auch von Angst und Vergänglichkeit.

Feeling der Santana-Musik

Nachdem Keil mit seinem Auftritt die Tanzfreudigen bereits in Stimmung gebracht hatte, folgte der Auftritt des Headliners: »The Magic of Santana«. Die Tributband hatte auf der Bühne groß aufgefahren und neben Schlagzeug, Keyboard und Gitarren zahlreiche Percussion-Instrumente im Einsatz, die das lateinamerikanische Feeling der Santana-Musik heraufbeschworen. Ihr übriges tat die Lichtshow.

Seit neun Jahren ist die neunköpfige Band erfolgreich unterwegs und das auch, weil immer wieder Gastmusiker der Original-Santana-Band ihren Weg zu der magischen Band finden. In der Kuhlemühle heizten die Originalsänger Alex Ligertwood und Tony Lindsay den Besuchern ein, mal mit rockigen Klängen, mal mit Balladen. Rein instrumental oder mit Gesang konnten sie die Besucher für sich einnehmen, die begeistert mitsangen und klatschten.