Das geht aus einer Vorlage für den Kreisbildungsausschuss hervor, der am Mittwoch, 4. September, in Brakel tagt. Beginn ist um 17.30 Uhr im dortigen Berufskolleg an der Klöcknerstraße.

Ursprünglich sollte das Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg (JCS) in Warburg 2020 als weiterer Teilstandort an das Kolleg in Brakel angeschlossen werden. Es sollte für alle drei Schulen nur einen Schulleiter und einen Vize geben. Bereits heute werden Höxter und Brakel vom Brakeler Leiter Michael Urhahne geführt. Die Schulen sollten so auch bei sinkenden Schülerzahlen erhalten bleiben.

Schwierigkeiten bei Zusammenlegung

Von diesem Modell, mit dem viele Warburger und Lehrer des JCS ohnehin nicht glücklich waren, könnte nun wieder abgerückt werden – auch vor dem Hintergrund, dass es bei der Zusammenlegung der Kollegs Höxter und Brakel bereits zahlreiche Schwierigkeiten gegeben haben soll. Und da war das Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg (JCS) in Warburg noch gar nicht dabei.

Experten der Kreisverwaltung unter Führung von Gabriele Böker haben sich jetzt in Dortmund ein anderes Organisationsmodell angesehen, das auch auf den Kreis Höxter übertragen werden könnte und das es zum Zeitpunkt der Entscheidung für eine gemeinsame Berufskolleg-Leitung im Kreis Höxter noch gar nicht gab: das Regionale Berufsbildungszentrum (RBZ). Das Dortmunder Modell lässt den Kollegs eine weitgehende Selbstständigkeit. Allerdings stimmen die Einrichtungen ihre Bildungsangebote besser als bislang miteinander ab. Auch ein besserer Zuschnitt auf die Unternehmen der Region ist denkbar.

Die Kollegs könnten sich so an jedem Standort nachhaltig entwickeln, wohnortnahe und hochwertige Bildungsangebote bereithalten und Personal besser einsetzen, heißt es bei der Vorstellung des Dortmunder Modells in der Vorlage für die Kreispolitiker.

Stelle des JCS-Leiters soll wieder ausgeschrieben worden sein

In Dortmund habe das übrigens gut funktioniert. Dort seien die acht Kollegs der Stadt nicht nur zukunftssicher aufgestellt worden, sondern es habe auch eine messbare Qualitätssteigerung der schulischen Arbeit gegeben, heißt es in der Vorlage weiter.

Michael Urhahne und die stellvertretende Leiterin des Warburger Kollegs, Christina Schäfers, würden es der Vorlage nach »ausdrücklich begrüßen«, in einem Schulversuch das Dortmunder Modell auch im Kreis Höxter auszuprobieren. Die Stelle des JCS-Leiters, die bis zum Sommer 2018 Josef Hilkenbach bekleidete und die seit seinem Eintritt in den Ruhestand vakant war, soll wieder ausgeschrieben worden sein.

