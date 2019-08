Das JCS-Kolleg hat einen Schaden am Dach. Foto: J. Vahle

Warburg (WB). Am Altbau des Johann-Conrad-Schlaun-Berufskollegs in Warburg sind erhebliche Schäden am Dach festgestellt worden. Der Kreis Höxter als Schulträger hat am Donnerstag sieben Klassenräume im Obergeschoss des Altbaus für den Unterricht gesperrt. Auch der Außenbereich des betroffenen Gebäudes wurde vorsorglich abgesperrt. Die entsprechenden Warnhinweise sollten unbedingt beachtet werden, teilt der Kreis Höxter mit.

Am Donnerstag war am Berufskolleg auch der erste Schultag nach den Sommerferien. »Der Unterrichtsbetrieb ist sichergestellt«, sagt die stellvertretende Schulleiterin, Christina Schäfers. Vorübergehend würden Fachräume und andere Räume als Klassenräume genutzt, so Schäfers.

Bei Fassadenarbeiten mit einem Hubsteiger am Nachbargebäude waren Auffälligkeiten am Dach des Altbaus festgestellt worden. Der Kreis Höxter habe umgehend eine Überprüfung veranlasst. »Dabei wurden Schäden am Tragwerk des Dachs festgestellt«, erklärt die Leiterin des Gebäudemanagements des Kreises, Elisabeth Henneke. »Aufgrund der möglichen Gefährdung haben wir Sicherungsmaßnahmen vorgenommen«, erläutert die Architektin.

Gebäude wird nun eingerüstet

Im ersten Schritt wird das Gebäude nun eingerüstet, um Dachziegel abzunehmen und einen Witterungsschutz aufzubringen. »Die Vorbereitungen für die erforderliche Sanierung, um die Klassenräume für den ordentlichen Schulbetrieb wieder freigeben zu können, sind bereits angelaufen«, berichtet Elisabeth Henneke.

Zweimal im Jahr führt der Kreis Höxter Kontrollen an den Gebäuden der Schulen in kreiseigener Trägerschaft durch. »Bei der Prüfung im Frühjahr waren keine Schäden zu erkennen«, so Henneke. Vermutlich sei die rund 70 Jahre alte Dachkonstruktion durch die extreme Hitzeeinwirkung im Sommer beschädigt worden.