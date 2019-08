Warburg (WB). Es ist wieder soweit: Geschäftsleute, Anwohner und Gastronomen laden zum »Kleinen Straßenfest« in der östliche Hauptstraße und am Gebrüder-Warburg-Platz ein. Am Freitag, 6. September, öffnen Geschäfte und Gastronomen von »Time out« bis »Schuhhaus Sprenger« ihre Türen und laden zu Entdeckungen und Angeboten ein.