Das Festprogramm beginnt am Sonntag, 8. September, um 10.30 Uhr mit einer Wort-Gottes-Feier an der Diemelhalle. Höhepunkt wird die Segnung der selbst entworfenen und genähten Fahne sein. Im Anschluss daran folgen Grußworte der geladenen Gäste.

Motto: »Frauen – alles ist möglich«

»Frauen – alles ist möglich«: Getreu diesem Motto blickt die Frauengemeinschaft auf ein Jahrhundert bewegte Frauengeschichte zurück, die ursprünglich aus dem 1919 gegründeten Christlichen Mütterverein hervorgeht. 100 Jahre katholische Frauengemeinschaft seien ein Grund zum Feiern und Dankesagen.

»Viele Frauen haben in den Jahrzehnten die Vision der KFD geteilt. Wir können stolz darauf sein, dass unsere Gemeinschaft so lange aktiv ist und gelebt wird«, sagt Heike Moers. Es sei eine Gemeinschaft geschaffen worden, in der sich Frauen verschiedener Generationen in unterschiedlichen Lebenssituationen gegenseitig ermutigen und stärken.

Örtliche Vereine unterstützen

Bis heute sei dieser Grundgedanke weitergetragen worden. Die KFD St. Elisabeth Rimbeck freue sich auf die Jubiläumsveranstaltung und blicke mit einem kraftvollen und engagierten Team voller Zuversicht in die Zukunft.

Durch die Unterstützung der örtlichen Vereine ist ein buntes Rahmenprogramm entstanden. Zur Diemelhalle wird ein Fahrdienst angeboten. Interessierte melden sich bis Samstag, 7. September, unter Telefon 949174 bei Claudia Fuest.