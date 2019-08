Von Daniel Lüns

Warburg (WB). Aufbauen, umziehen, dicht machen: In der Geschäftswelt in Warburg ist gerade einiges im Gange. Da greifen Apothekerinnen auch mal zum Vorschlaghammer: Heike Lehmann zieht mit ihrer Desenberg-Apotheke in den ehemaligen Markttreff um.

Desenberg-Apotheke zieht um

Damit in der ehemaligen Kneipe bald Medikamente verkauft und Kunden beraten werden können, muss dort noch fleißig umgebaut werden. »Die Theke haben wir schon entfernt, nun müssen noch Wände eingerissen werden«, erklärt Lehmann. Auch ihr Mann Jens Fiege packt dabei kräftig mit an. Anfang Mai soll der neue Standort an der Ecke Marktstraße/Josef-Wirmer-Straße eröffnen.

Zum 30. April 2020 soll der aktuelle Standort an der Hauptstraße 64 geschlossen werden. Diese Räume sind gemietet, die neuen Räume hat Jens Fiege erworben. Durch den Umzug wird sich Heike Lehmann räumlich deutlich verkleinern. »Das wird eine enge Kiste. Das ist die Mindestgröße, die eine Apotheke haben muss«, sagt sie über den neuen Standort. »Aber die alten Räume sind zu groß. Wir verkleinern uns um die Hälfte.«

Ein Automat wird die Lagerverwaltung übernehmen, das spart im ehemaligen Markttreff Platz. Die klassischen Regale hinter dem Thresen werden zum Teil durch Digitalanzeigen ersetzt. Für die Kunden stehen künftig drei Parkplätze am Haus zur Verfügung. Ebenso wird es zur Marktstraße hin einen barrierefreien Zugang geben.

Neue Brasserie entsteht

Am Ladenlokal am Paderborner Tor 106 sind die Scheiben noch abgeklebt. Aber das wird sich bald ändern. Achmed Kurt – besser bekannt als Don Pepe, Inhaber des gleichnamigen Restaurants an der Kalandstraße – baut dort eine Brasserie auf. »Sol y Sombra« heißt der neue Laden (spanisch für »Licht und Schatten«). Wann die Brasserie genau öffnen wird, steht noch nicht fest. »Aber auf jeden Fall im September«, sagt der rürige Inhaber.

Zunächst hatte Don Pepe noch geplant, den neuen Laden von 9 bis 18 Uhr zu öffnen. Erst später wollte er die Öffnungszeiten bis 22 Uhr erweitern. Nun überlegt er, frühzeitig bis zum späten Abend zu öffnen »Die Nachfrage ist da. Von meiner Seite aus geht das auch«, sagt er.

Machbar sei eine Öffnung bis 22 Uhr aber erst ab Oktober. »Im September haben manche meiner Mitarbeiter noch Urlaub. Und die möchte ich ja nicht ins kalte Wasser schmeißen.« Erst müssten die Kräfte aus dem Urlaub wiederkommen und dann eingearbeitet werden. Auf den Tisch kommen im »Sol y Sombra« Tapas und weitere spanische Gerichte, aber auch Burger oder Eintöpfe.

Boutique wird schließen

An der Hauptstraße 77 wiederum wird Vera Steffens nach etwa sieben Jahren den Schlüssel umdrehen. Ihre »Boutique La Vera« wird Ende Oktober geschlossen. Die Inhaberin bedauert den Schritt. Sie geht ihn unter anderem wegen fehlender Kundenfrequenz. »Die Läden sind leer«, sagt sie mit Blick auf die Warburger Hauptstraße. Fest steht jedoch bereits, wie es für Steffens persönlich weitergeht: »Dann habe ich mehr Zeit für meine Enkelkinder.«

dm eröffnet, Tedi baut um

Wie berichtet, hat am Paderborner Tor 165 am Donnerstag der neue dm-Markt eröffnet. Auf 660 Quadratmetern heißt dort Filialleiterin Carmen Stahl-Fuentes mit ihrem zwölfköpfigen Team die Kunden willkommen.

Nachdem im Kaufhaus Pielsticker an der Hauptstraße 62 die Post-Filiale in die ehemalige Haushaltswaren-Abteilung an der Unterstraße umgezogen war, wird das angrenzende Tedi-Ladenlokal nun umgebaut. Die Warburger Filiale des Discounters bleibt noch bis einschließlich Freitag, 13. September, geschlossen.