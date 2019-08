Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos bei Warburg im Kreis Höxter am Samstagmorgen schwer verletzt worden. Foto: Astrid E. Hoffmann

Warburg (dpa). Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos bei Warburg im Kreis Höxter am Samstagmorgen schwer verletzt worden. Ausgelöst wurde die Kollision nach ersten Erkenntnissen der Polizei, weil ein beteiligter Autofahrer am Steuer in eine medizinische Notlage geraten war.