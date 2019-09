Warburg (WB/güs). Der Showprogrammpunkt »Jump and Drive« beim Sommerturnier des Reitervereins St. Georg Diemeltal in Germete ist am Sonntag nach einem Unfall abgebrochen worden. Ein Fahrer war auf dem Springplatz seitlich mit dem Fahrzeug, einem Ford Ranger, in die Zuschauer-Barriere gerutscht.