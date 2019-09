Warburg (WB). In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte in Warburg insgesamt vier Autos beschädigt. Außerdem wurde die Tür des Finanzamtes demoliert. Das hat die Polizei mitgeteilt.

In der Josef-Kohlschein-Straße in der Altstadt wurde an zwei Fahrzeugen ein Außenspiegel abgetreten, am runden Berg wurden an einem Auto die Heckklappe, an einem anderen die Motorhaube zerkratzt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Ebenfalls beschädigt wurde am frühen Montagmorgen die Eingangstür des Warburger Finanzamtes. Ein 79-Jähriger hatte zwei Steine gegen die Tür geworfen und sie dabei erheblich beschädigt. Anschließend fuhr er zur Polizei und zeigte sich selber an. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.