Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). In Warburg ist am Mittwochabend ein neuer Verein ins Leben gerufen worden, der sich um die Geschichte und den Denkmalschutz in Stadt und Region kümmern will. Die Gründung ist die direkte Reaktion auf die Diskussionen um einen möglichen Abriss des Pennig-Hauses in den vergangenen Wochen.