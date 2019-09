Warburg-Rimbeck (WB). »Frauen – alles ist möglich!« Unter diesem Motto feiert die KFD St. Elisabeth Rimbeck an diesem Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen. Beginn der Feier ist am Sonntag, 8. September, um 10.30 Uhr mit einer Wortgottesfeier an der Diemelhalle.