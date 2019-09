Warburg (WB). Am 1. September 1994 ist das Frauen- und Kinderschutzhaus des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) Warburg im Kreis Höxter eröffnet worden. Bereits zwei Tage später suchte die erste Frau dort Schutz. In Erinnerung an diesen Tag wird am Sonntag, 15. September, um 10.45 Uhr ein Dankgottesdienst in der Neustadtkirche gefeiert, zu dem alle geladen sind.