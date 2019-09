Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Die Autobahn 44 ist die Lebensader der Region. Das wird besonders an zwei Projekten deutlich, die jetzt in Breuna und Diemelstadt vor den Toren der Stadt Warburg realisiert werden sollen. Es geht um eine Millionen-Investitionen und um viele neue Arbeitsplätze.

Auto-Reise-Center soll entstehen

Das derzeit konkreteste Projekt soll ab November im Gewerbegebiet Hiddeser Feld direkt an der Autobahnabfahrt Breuna realisiert werden. Die Stuttgarter Nanz-Gruppe baut dort eines von deutschlandweit fünf geplanten hochmodernen Auto-Reise-Centern (kurz »ARC«). 20 Millionen Euro werden dort nach Informationen von Geschäftsführer Lars Bohnenkamp investiert, 80 neue Jobs sollen entstehen.

Das »ARC« ist nur auf den ersten Blick ein Autohof mit Tankstelle und kleinem Shop für den Reisebedarf. Daneben soll der Neubau aber auch eine Passage beinhalten, an der Ladenlokale und Gastronomiebetriebe angesiedelt werden. Eine Pizzeria, eine Burger-Bräterei sowie ein gut bürgerliches Lokal sollen dort einziehen.

Zwei-Sterne-Hotel mit 80 Zimmern

Große Sanitäranlagen für alle Besucher und ein Zwei-Sterne-Hotel (80 Zimmer) sind ebenfalls Teil der Planung, berichtet der Geschäftsführer weiter. Vor allem soll es reichlich Parkplätze auch für Lastwagen geben. Bohnenkamp sieht das »ARC« als Angebot für Reisende und Familien auf den Weg in den Urlaub, aber auch LKW-Fahrer, »die unterwegs einmal wieder in einem richtigen Bett schlafen wollen«.

Doch nicht nur für Reisende sei das »ARC« ein Angebot, ist sich die Nanz-Gruppe sicher. Auch für Menschen aus der Region werde einiges an Unterhaltung und Einkaufsmöglichkeiten in dem Neubau geboten. So sollen in den Shops auch verstärkt regionale Produkte angeboten werden.

Weiteres Projekt in Breuna

Im Gewerbegebiet Breuna befinden sich bereits zahlreiche Unternehmen: das Logistikzentrum der Firma Rewe, eine Logistikhalle von VW, eine Fastfood-Kette, eine Spielhalle und LKW-Waschanlage sowie das Getränkeabfüllwerk Vitaqua, das wie die Firma Germeta zur MISIPI-Gruppe gehört.

Einige Kilometer weiter in Diemelstadt schaut man derweil mit Argusaugen auf das Projekt in Breuna, denn auch in Diemelstadt ist Großes geplant: das Gewerbegebiet Steinmühle und ein neuer SVG-Autohof nördlich der A44 in Richtung Scherfede. Mit dem Projekt, das sich vor allem der dortige Bürgermeister Elmar Schröder auf die Fahnen geschrieben hat, will Diemelstadt ebenso wie Breuna neue Betriebe anlocken.

Tonscherbe ruft Archäologen auf den Plan

Außerdem sollen Verkehrsprobleme an der Anschlussstelle zur A44 gelöst werden: Der Schwerlastverkehr – vor allem Lastwagenfahrer auf der Suche nach einem Stellplatz für die Nacht – soll aus dem Gewerbegebiet Wrexer Teich auf die andere Autobahnseite verlagert werden. Dadurch entspanne sich besonders in den frühen Abendstunden die Verkehrssituation an der Ausfahrt von Mc Donald‘s zur Wrexer Straße, hoffen die Planer. Der neue Autohof nördlich der Autobahn soll dann an die B252 angeschlossen werden, möglicherweise über einen Kreisel.

Dieses ambitionierte Projekt in Warburgs Nachbarkommune, das planerisch auf einem guten Weg war, hat jetzt allerdings einen deutlichen Dämpfer erhalten. Ein Rhoder Heimatfreund hat eine uralte Tonscherbe im Umfeld der Wüstung Alt-Rhoden gefunden und gemeldet. Das wiederum hat die Archäologen auf den Plan gerufen.

Diemelstadts Bürgermeister Schröder ist sauer

Diemelstadts Bürgermeister Schröder ist auch mit Blick auf das Konkurrenzobjekt in Breuna stinksauer. Er befürchtet, dass jetzt anstehende archäologische Grabungen nicht nur mehr als 200.000 Euro verschlingen, sondern auch den Baubeginn um Monate, wenn nicht Jahre verzögern. Schröder sieht eines der größten Zukunftsprojekte der Stadt in Gefahr.

So weit will Lars Bohnekamp von der Nanz-Gruppe nicht gehen. Auch wenn das »ARC« in Breuna schneller fertig sei, sei der Bedarf an den Autobahnen so groß, dass sein von Diemelstadt etwa 20 Kilometer entferntes Projekt keine Konkurrenz sei. Der Markt sei groß genug.