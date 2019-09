Warburg (WB/sis). Ein Café im Überseecontainer wird es in absehbarer Zeit nicht auf dem Warburger Neustadtmarktplatz geben. Die Betreiber haben kurzfristig abgesagt.

»Kurzfristige Absage des Unternehmens«

»Das Paderborner Unternehmen ›Auf die Hand‹ hat uns in der vergangenen Woche überraschend mitgeteilt, dass das mobile Café aus organisatorischen Gründen nicht mehr in diesem Jahr aufgebaut werden kann«, teilt Sören Spönlein, Wirtschaftsförderer der Stadt Warburg, mit.

Die beiden Gastronomen Sven Vieth und Sandra Flore hatten ursprünglich geplant, den von ihnen gemieteten Überseecontainer Mitte September für Kaffeegäste zu öffnen – direkt vor dem Info-Pavillon. Vorgesehen war eine zweimonatige Testphase. Wirtschaftsförderer Sören Spönlein zeigte sich über die kurzfristige Absage enttäuscht: »Der Kreis Höxter und die Stadt Warburg haben alle Auflagen unbürokratisch erfüllt. Dann kommt die kurzfristige Absage des Unternehmens.«

»Wintergenuss« soll es dennoch geben

Gastronom Sven Vieth bedauert die Absage: »Es liegt nicht an der Stadt Warburg, sondern an uns.« Nächstes Jahr wolle er das Projekt mit voller Kraft angehen. Im April 2020 wolle er das mobile Café in Warburg aufbauen. »Dann bleiben wir bis Oktober«, sagt der 38-Jährige. Er plant, bis dahin einen eigenen aufwändig umgebauten Schiffscontainer zu erwerben.

Seit zwei Jahren ist das Paderborner Unternehmen »Auf die Hand«, das normalerweise mit Streetfood-Wagen in vielen Städten Deutschlands unterwegs ist, in Warburg bekannt. Sie veranstalten im Auftrag der Warburger Hanse den »Warburger Wintergenuss«, die Nachfolgeveranstaltung des Neustädter Weihnachtsmarktes. »Daran wird sich auch nichts ändern«, versichert Vieth im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Der »Wintergenuss« solle am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, stattfinden.

Zwei Insolvenzverfahren eröffnet

Sven Vieth ist nicht nur Geschäftsführer von »Auf die Hand«, einem Streetfood-Event-Veranstalter. Er ist auch Gesellschafter der Firma »FSV-Custom Trucks«. Für diesen Paderborner Fahrzeugbaubetrieb ist am 2. September ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Vieth: »Die Firma mit vier Mitarbeitern ist seit Ende März Geschichte.«

Als Grund für die Insolvenz gibt Vieth einen Rechtsstreit mit dem Paderborner Flughafen an. Auch über sein Privatvermögen ist beim Amtsgericht Paderborn am 4. September das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Vieth: »Beide Insolvenzverfahren haben keinen Einfluss auf die Projekte in Warburg.«

Stadt: Container-Variante ist »B-Lösung«

Die Stadt Warburg ist trotz des Rückschlags weiterhin an einer gastronomischen Einrichtung auf dem Neustadtmarktplatz interessiert. »Falls sich bis zum Frühjahr ein anderer Betreiber finden sollte, sind wir auch offen für neue Gespräche«, betont Spönlein.

Die Container-Variante mit Bestuhlung im Außenbereich sei »eine B-Lösung«, da sie nicht das ganze Jahr über in Frage komme. »Jegliche gastronomische Einrichtung ist denkbar«, sagte Spönlein.