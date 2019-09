Die studierte Musicalsängerin ist nach mehrjährigen Auslandsengagements zurück in Deutschland. Seit April arbeiten die beiden zusammen. Erstes Ergebnis ist ein fast fertiges neues Programm: »Von Hochzeiten und Tiefzeiten« feiert am 8. Oktober in Warburg eine (Vor-)Premiere.

Bei der Warburger Kabarettnacht gaben »Lieblingsfarbe Schokolade« vor fünf Jahren einen ihrer ersten Auftritte.

Seitdem hat sich viel getan: Das Duo veröffentlichte drei CDs und schrieb zwei abendfüllende Programme sowie ein Weihnachtsprogramm. Sie spielten mehr als 100 öffentliche Auftritte in ganz Deutschland und sogar in Tunesien.

Nach einer Auszeit legt Maura Porrmann wieder los

2016 wurde Maura Porrmann mit dem Kulturpreis Höxter ausgezeichnet. Nach einer Auszeit 2018 wagt Maura Porrmann nun mit der neuen Bühnenpartnerin Patricia Wollschläger einen Neuanfang.

Im neu geschriebenen Programm thematisieren die beiden jungen Frauen die kleinen Missgeschicke des Alltags, die Sünden und Süchte des Lebens, den Futterneid, misslungene Dates und große Träumereien.

Sie komponieren ihre eigenen Songs und lassen in ihren Texten Witz, Charme und Tiefgang erklingen. Am Klavier, an der Gitarre und mit zwei fantastisch zueinander passenden Stimmen bieten die beiden eine Menge an verführerischen Köstlichkeiten – allerdings völlig ohne Kalorien.

Künstlerinnen arbeiten mit Warburger Schülern

Die Künstlerinnen sind bereits morgens in Warburg. Im Rahmen des Projekts »Aula auf – Kultur rein« arbeiten sie mit Schülern des Hüffertgymnasiums und geben ihnen eine Einführung in die Welt des Kabaretts. Das Projekt wird ermöglicht durch die Landesregierung NRW im Rahmen des Förderprogramms »Regionale Kulturpolitik«.

Karten sind für zwölf Euro beim WESTFALEN-BLATT in Warburg erhältlich. Schülertickets kosten die Hälfte.