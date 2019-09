Warburg-Herlinghausen (WB). Hanna Batka startet durch. Die 20-jährige Singer-Songwriterin aus Berlin hat einen Plattenvertrag in der Tasche, ihr Werbesong »We are« für die Deutsche Bahn wurde zu einem Hit. Eine Einladung der Dorfgemeinschaft Herlinghausen hat sie gern angenommen.

Am Sonntag, 15. September, gibt sie um 19 Uhr in der Herlingihalle ein Konzert – und ist bei freiem Eintritt zu hören. Nur einen Hut wird sie herumgeben, wie es bei den nostalgischen Bänkelsängern üblich ist. Dabei trat sie in Köln bereits als Unterstützung von Christina Stürmer auf und schrieb Filmmusik.

Wenn die 20-jährige den Song »We are« singt, dann wird man regelrecht mitgerissen von der jugendlichen Frische von Hanna und der natürlichen unbeschwerten Art dieses Popsongs, der sich langsam entwickelt, wie eine Reise vom Hinterhof in Berlin bis zum Strand. Ein gesungener Roadmovie, ein Traum von Freundschaft, Abenteuer und »unterwegs sein«.

»Musik gibt mir ein größeres Selbstwertgefühl«, erklärt Hanna Batka in einer Pressemitteilung weiter. Sie denke häufig an ihre Schulzeit zurück. »Da wurde ich oft gedisst wegen meines Aussehens, meine Klamotten seien altmodisch und zu Jungenhaft. Viele Freundinnen hatte ich nicht und zog mich deswegen gerne zuhause zurück zu meiner Musik.«

In Herlinghausen freut sie sich auch auf die Begegnung mit dem Publikum. »Es soll keine kommerzielle Veranstaltung sein, sondern eine kulturelle Veranstaltung mit Begegnungscharakter«, erklärt Pfarrer Kai-Uwe Schroeter, der zusammen mit der Dorfgemeinschaft und dem Ortsvorsteher Peter Kramer auf eine volle Herlingihalle am Sonntag hofft. Zum Einlass wird es auch Getränke geben.