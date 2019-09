Mit solch einem Roder wurde den Besuchern und zahlreichen Kindern der Auswurf der Kartoffeln auf dem Feld demonstriert. Große Freude machte vor allem den Kindern das Auflesen der Kartoffeln. Nach der Arbeit wurden Grillwürstchen, Kartoffeln aus einem Kartoffelfeuer und Getränke angeboten. Kartoffeln für den häuslichen Gebrauch wurden ebenfalls angeboten.

Das Aussortieren dieser festkochenden Kartoffelsorte »Belana« und der Verkauf an jedermann erfolgt an diesem Wochenende auf dem Hof Gründer, Obere Wiese 1. Geplant ist für nächstes Jahr ein weiteres Kartoffelfest am Bessel/Obere Wiese. Zu den jungen Landwirten gehören Till Höster, Jakob Even, Sebastian Schröder, Stefan Humburg und David Kuhaupt.

Sie sind schon seit einigen Jahren im Bereich der Landwirtschaft hobbymäßig unterwegs und züchten auch Hochlandrinder. Jasper Even (Wormeln) und Dominik Fuest (Germete) haben sich inzwischen dieser Gruppe mit Interesse angeschlossen. Unterstützt werden sie vom Ortslandwirt Hans-Josef Gründer und dem gelernten Landwirt Till Höster.