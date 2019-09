Laut einer Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten lag die Pünktlichkeitsquote für die Zugtypen ICE, IC und EC in Warburg im August 2019 bei 72,4 Prozent. Im Mai 2019 lag dieser Wert noch bei 78,6 Prozent.

Die FDP-Bundestagsfraktion habe daher einen Antrag eingebracht, der unter anderem eine teilweise Fahrpreiserstattung ab 30 Minuten Verspätung eines Zuges vorsehe. »Dies wäre ein enormer finanzieller Anreiz für die Bahn, pünktlicher zu werden«, wird Schäffler in der Mitteilung zitiert.

»Die Werte sind absolut unbefriedigend.«

Die Bahn erfasse die Unpünktlichkeit eines Zuges, wenn er mindestens sechs Minuten verspätet sei. »Und auch das ist meist schon genug, um den eng getakteten Anschluss zu verpassen«, heißt es weiter. »Die Werte sind absolut unbefriedigend. Wenn mehr Menschen für das Bahnfahren gewonnen werden sollen, müssen sich der Service und die Kundenfreundlichkeit verbessern«, fordert Frank Schäffler.

Die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr sind in Deutschland und der Europäischen Union (EU) gegenwärtig in der Verordnung (EG) Nummer 1371/2007 des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr geregelt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Forderung: Entschädigungszahlungen neu regeln

Diese sei Ende des Jahres 2009 in Kraft getreten. Sie sehe für alle Fahrgäste in Europa das gleiche Maß an Informationen, Unterstützung und Schutz bei Bahnreisen vor. Auf dieser Grundlage werde Fahrgästen momentan ein Viertel der Reisekosten erstattet, wenn sie später als eine Stunde am Ziel eintreffen würden. Ab einer Verspätung von 120 Minuten würden derzeit 50 Prozent der Kosten erstattet.

Nach den Vorstellungen der Liberalen sollen Fahrgäste im Eisenbahnverkehr künftig bei Verspätungen ab 30 Minuten bis 59 Minuten 25 Prozent, bei Verspätungen zwischen 60 Minuten und 89 Minuten 50 Prozent, bei Verspätungen von 90 Minuten bis zu 119 Minuten 75 Prozent und bei Verspätungen ab 120 Minuten den kompletten Fahrpreis als Entschädigung bekommen – gemessen jeweils an den Verspätungen am Zielort.