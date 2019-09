Warburg (WB). »Alkohol wirkt! Auch dort, wo du es nicht brauchst.«: So lautet der Slogan von fünf Stationen eines Alkohol-Parcours, der zum siebten Mal am Hüffertgymnasium zum Einsatz kam. Vier Klassen der Jahrgangsstufe 7 mit 94 Gymnasiasten haben ihn zwei Tage lang durchlaufen.

Der Alkohol-Parcours wurde von der Ginko-Stiftung für Prävention angeboten. Unterstützt wurde die Stiftung von Mitarbeiterinnen der Drogen- und Suchberatungsstelle der Caritas Brakel (Julia Becker-Keller) und der Diakonie Warburg (Ynes Engelke und Anja Vorlicek Auspurg) sowie Mitgliedern der Schulgemeinschaft, die die Moderationen an den Stationen übernahmen.

Verantwortungsvollen Umgang fördern

Im dem Parcours konnten sich die Schüler über die verschiedenen Aspekte der Alkoholthematik informiert und lernten gleichzeitig die Wirkung und die Gefahren des frühen Alkoholkonsums und -missbrauchs kennen.

Ziel des Parcours ist es, bei den Jugendlichen eine reflektierende Einstellung zum Thema Alkohol zu fördern, um einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu entwickeln. So wurden im Parcours gemeinsam mit den Jugendlichen auf spielerische Art und Weise das Jugendschutzgesetz thematisiert. An einer anderen Station wurden Alternativen zu Alkohol als »Spaßfaktor« gesucht und somit verdeutlicht, was es heißt: Wer mittrinkt ist nicht automatisch mit dabei!

»Körper-Puzzle«

An Station drei wurde mit dem »Körper-Puzzle« deutlich, welche Organe und Körperteile durch Alkoholkonsum geschädigt werden. Konkret bedeutet das: »Alkohol wirkt! Auch da wo du es nicht brauchst!«

Ferner konnten die Schüler bei einer Station durch einen simulierten Rauschzustand erfahren, welche Bewegungsabläufe im Rausch beeinträchtigt sind.

Elternabend am Dienstag

Alle Klassen beschäftigten sich mit großem Interesse, Begeisterung und Eifer mit den Themen der einzelnen Stationen. Nach dem erfolgreichen Durchlaufen des Parcours und einer abschließenden Gesprächsrunde wurde die Aktion durch die Vergabe von kleinen Preisen an die Akteure abgeschlossen.

Abgerundet wird die für die Schüler lehrreiche Aktion mit einem Elternabend, der von Julia Becker-Kelle gestaltet wird. Er findet am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr im Hüffertgymnasium statt.