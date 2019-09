Warburg-Wormeln (WB/vah). Ein Auto ist am späten Freitagabend bei Wormeln in der Twiste gelandet. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Gegen 22.30 Uhr war ein 42-Jähriger aus Warburg mit seinem BMW auf der L552 von Welda in Richtung Wormeln unterwegs. Der Mann hatte vier weitere Insassen im Auto. An der Twistebrücke kurz vor Wormeln fuhr er auf Grund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich geradeaus, berichtet die Polizei weiter. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, folg etwa 30 Meter durch die Luft und fuhr über eine Wiese in die Twiste.

Der Fahrer, der keinen Führerschein besitzt, entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle und ließ seine Mitfahrer bei dem BMW zurück. Ein 18-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 20.000 Euro.

Der BMW musste mit einem Autokran aus der Twiste geborgen werden. Da Betriebsstoffe austraten und in die Twiste gelangt sein könnten, wurden die Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde verständigt.