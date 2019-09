Bei dem von Frank-Walter Steinmeier und der Koerber-Stiftung ausgelobten Wettbewerb, diesmal unter dem Motto »So geht’s nicht weiter. Krise, Umbruch, Aufbruch«, waren Schüler dazu aufgerufen, in ihrer Heimat selbst auf Spurensuche zu gehen. Marie Kemper entschied sich, angeregt durch den Leiter des Stadtarchivs Franz-Josef Dubbi, für das Thema »Hungersnot oder Hungerskrise? Über die Kartoffelkrankheit in Warburg 1845 bis 1847« – ein bislang weitgehend unerforschtes Kapitel der Lokalgeschichte.

50 Seiten starke Arbeit

Monatelang las sie sich neben der Vorbereitung auf das Abitur in Handschriften des Stadtarchivs ein (Berichte des Magistrats, Dokumente des Unterstützungsvereins und Bittgesuche bedürftiger Bürger) und fasste ihre Ergebnisse in einer knapp 50 Seiten starken Arbeit zusammen.

Ihre lokalhistorischen Forschungen wurden belohnt: Im Sommer reiste sie nach Bonn, um im Haus der Geschichte zusammen mit den anderen Preisträgern ihre Urkunde aus der Hand der Ministerin für Schule und Bildung, Yvonne Gebauer, entgegenzunehmen.

Kein Hinweis auf drohende Unruhen gefunden

Schulleiter Frank Scholle zeigt sich begeistert über den Erfolg seiner Schülerin in dem sehr anspruchsvollen Wettbewerb. Als Geschichtslehrer interessierte sich Scholle für den Zusammenhang der Kartoffelkrise mit der bald darauf folgenden Deutschen Revolution von 1848. Marie Kemper hielt sich in dem Punkt, ganz wie eine professionelle Historikerin, bedeckt, weil sich in den Quellen kein Hinweis über drohende Unruhen finde. Dort stünden die Linderung der Not und praktische Fragen im Vordergrund, wie Bürgermeister Fischer mit den wenigen zahlungskräftigen Honoratioren versucht habe, Armenspeisungen und Saatgut zu organisieren – und das in einer vorindustriellen Landstadt vor den Anfängen staatliche Sozialpolitik.

Bei den Einblicken in die damalige Lokalpolitik habe sie besonders der Umgang mit den Handschriften gereizt, die sie zunächst habe entziffern müssen. Ihr betreuender Lehrer Frederik Czech betonte, wie eigenständig sie dabei vorgegangen sei.

Graecum erworben

In Zukunft will Marie Kemper übrigens Alte Geschichte und Latein an der Universität Göttingen studieren. Dafür sei sie bestens gerüstet, berichtet die Schule: Gemeinsam mit ihrer Mitschülerin Saraphina Grundmann hat sie in einer Zusatzprüfung zum Abitur das Graecum erworben und damit eine Hürde für ihr Studium bereits mit Bravour genommen.