Warburg-Menne (WB/vsm). Mit dem »Baby Elephant Walk« von Henry Mancini verbreitete das Landespolizeiorchester NRW am Samstagabend bei seinem Benefizkonzert in der Menner Gemeindehalle gute Laune. 200 Gäste waren gekommen, um den 45 studierten Berufsmusikerinnen und Berufsmusikern zu lauschen.

Anlass für den Besuch des Orchesters, das aus Wuppertal angereist war, war der 40. Geburtstag des Musikvereins Menne, der in diesem Jahr gefeiert wird. Der Erlös des Benefizkonzerts fließt in die Jugendarbeit des Vereins und in verschiedene Projekte der Nepalfreunde, für die sich auch der Vorsitzende Frank Müller engagiert.

1997 neue Vereinsräume eröffnet

»Keiner wusste bei der Gründung des Musikvereins am 1. August 1979, wohin der Weg führt«, sagte Frank Müller in seiner Begrüßung. »Nach und nach entwickelte er sich zu einer festen Dorfgröße.« Ein besonderer Tag sei für ihn der 7. Juni 1997 gewesen, als die eigenen Vereinsräume im damaligen Freibad eröffnet wurden und damit der Ausbau der Jugendarbeit ermöglicht wurde, der bis heute ein großer Bestandteil des Musikvereins ist.

Diese weiterhin zu fördern war auch ein Grund, das Benefizkonzert zu veranstalten. Bürgermeister Michael Stickeln, der an den vorangegangenen Feierlichkeiten nicht hatte teilnehmen können, freute sich auf einen imposanten Abend und lobte den Musikverein Menne, der in 40 Jahren zu einer echten musikalischen Einheit gewachsen, sei für seinen Einsatz und Enthusiasmus.

Zweistündiges Programm geboten

Scott Lawton, Dirigent des Landespolizeiorchesters, genoss den Besuch im südöstlichen Westfalen: »Wir sind nicht oft in diesem Teil NRWs, aber das liegt nicht an uns. Rufen Sie uns gerne öfter an.« Auf seine Nachfrage, was für ein Programm sich der Musikverein an diesem Abend vorstelle, habe ihm Vorsitzender Frank Müller geantwortet, er hoffe auf ein unvergessliches Konzerterlebnis. Und so beschloss das Polizeiorchester, das Publikum mit seinem abwechslungsreichen Repertoire zu überraschen. So wechselten glockenhelle Klänge in der »Barcarole« aus der Oper »Hoffmanns Erzählungen« von Jacques Offenbach mit fetzigem Jazz in »Round Midnight«, in dem Flavius Petrescu ein Solo am Flügelhorn übernahm. Das Flötensolo im »Hummelflug« von Nikolai Rimski-Korsakow spielte Camilla Castellucci. Märsche, Klezmer-Musik und schwedische Folklore rundeten das zweistündige Programm des Polizeiorchesters gelungen ab.