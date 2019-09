Warburg (WB/aho). Auf ein Neues! Mit einem Tag der offenen Tür und einer Stunde Discofox mit den Profitänzern Erich Klann und Oana Nechiti feierte Tanzlehrer Robert Klann die Wiedereröffnung seiner Tanzschule an der Unterstraße.

2018 hatte Robert Klann die Räume im ehemaligen Kaufhaus Pielsticker gemietet und zur Tanzschule umgebaut. Im vergangenen November hatte die Eröffnung stattgefunden. Nur knapp fünf Monate später stand der Boden des kleinen Tanzsaales unter Wasser. »Es war wohl ein Rohr verstopft und hatte zur Überflutung geführt«, erklärte Robert Klann, der damit eine Zwangspause einlegen musste.

Zur Wiedereröffnung gab es eine Torte und viele Gäste. Darüber freute sich Tanzschulbesitzer Robert Klann. Foto: Astrid E. Hoffmann Zur Wiedereröffnung gab es eine Torte und viele Gäste. Darüber freute sich Tanzschulbesitzer Robert Klann. Foto: Astrid E. Hoffmann

Nach der Trockenlegung und Beseitigung der Ursache wurde ein neuer Boden verlegt und die Wände gepinselt. Der Schaden im großen Tanzsaal war nicht ganz so erheblich. »Jetzt wollen wir wieder durchstarten«, sagte Robert Klann.

Souverän und mit Humor

Dazu waren alle Tanzschüler, Freunde und Bekannte eingeladen. Der besondere Kick des Tages war natürlich eine Discofox-Tanzstunde mit Roberts Bruder Erich Klann und dessen Frau Oana Nechiti. Erich Klann ist vielen bekannt aus der Fernsehsendung »Let‘s dance«. Diesen Wettbewerb hat er dreimal gewonnen. Oana Nechiti war zuletzt als Jurorin bei »Deutschland sucht den Superstar« im Fernsehen zu sehen.

Souverän und mit Humor führten die beiden Profitänzer den Kursus am Nachmittag und auch den ein oder anderen Tanzschüler an. Wer nur einmal hereinschauen wollte, der fand ein gemütliches Plätzchen in der Bar, deren Charme auch die Gewölbedecke ausmacht. Hinter der Theke war Vater Vladimir Klann im Einsatz, der hofft, dass nun wieder fleißig auf allen Tanzflächen geübt wird.

Kurse gehen weiter

Die Kurse für Zumba, Hip-Hop und Latin Competition Practise werden nun fortgeführt. Ab Donnerstag, 26. September, wird Discofox für Anfänger, ab Samstag, 28. September, Standard und Latein für Anfänger und am Sonntag, 6. Oktober, ein Schülertanzkurs für Anfänger, abends dann Discofox für Fortgeschrittene angeboten. Am 7. Oktober beginnt ein Anfängerkurs Salsa.