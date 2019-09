Helga Niemöller leitet das Frauenhaus. Gemeinsam mit den Bewohnerinnen hat sie ein Herz angefertigt, an dem rote Fäden befestigt werden konnten – ein Zeichen dafür, dass man in der Einrichtung den roten faden des Lebens wiederfinden kann. Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

An die Geburtsstunde des Frauenhauses ist am Sonntag bei einer Jubiläumsveranstaltung im Haus Böttrich in Warburg erinnert worden. Dies aus gutem Grund: Das Frauenhaus im Kreis Höxter wird von Beginn an vom Warburger Ortsverband des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) getragen. Finanziert wird es durch Zuschüsse von Land und Kreis, durch Spenden, einen Förderverein und natürlich durch den SkF.

Gründung mit Hindernissen

Die Gründung dieser heute von keiner Seite mehr in Frage gestellten Einrichtung war schwierig – wie SkF-Vorsitzende Barbara Hucht und ihre Vorgängerin Walburga Hennemann in einem Interview berichteten. Man habe die Idee, ein Frauenhaus zu etablieren, »gegen erheblichen Widerstand aus den höchsten politischen Kreisen durchgesetzt«, erinnerte sich Walburga Hennemann. Die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung im ländlichen Raum sei abgestritten worden. Nachbarn des ausgesuchten Gebäudes hätten Wertverlust ihrer Grundstücke und die Angst vor gewalttätigen Männern als Argumente angeführt. Letztlich habe sich der SkF durchgesetzt. »Vielen war einfach der Sinn und Zweck eines Frauenhauses nicht bewusst«, sagte Walburga Hennemann.

Wie notwendig das Haus war, wurde schnell klar. Schon nach wenigen Wochen zog die erste Frau in das noch völlig unzureichend eingerichtete Gebäude ein. »Sie war von ihrem Mann an der Seite grün und blau geschlagen worden. Diesen Anblick werde ich nie vergessen«, berichtete die frühere SkF-Vorsitzende.

Nach und nach sei das Haus für den neuen Zweck umgebaut worden: Sicherheitsschlösser, Kameras, Sichtschutzzäune, Brandschutztüren, Spielzimmer für Kinder, ein City-Ruf-System für eine 24-stündige Erreichbarkeit – all das musste installiert werden. Hinzu kam eine Werbe- und Aufklärungskampagne für das Haus. Bis heute ist die Einrichtung »dauerhaft voll oder überbelegt«, berichtete Barbara Hucht. 2500 Frauen und Kinder haben dort in den vergangenen 25 Jahren Schutz gefunden und Hilfen für den Start in ein neues Leben erhalten.

Finanzierung bis heute völlig unzureichend

Ein Problem sei in den 25 Jahren aber geblieben: »Die Finanzierung ist bis heute völlig unzureichend«, berichtete Walburga Hennemann. Zwar beteiligten sich Kreis und Land an den Kosten, und auch die Spendenbereitschaft im Kreis Höxter sei ungebrochen hoch. »Doch die Finanzierungslücke bleibt beim Träger«, sagte Barbara Hucht.

Hier springt oft der Förderverein ein. So auch am Sonntag: Vorsitzende Hedwig Mellwig berichtete, dass der Verein in den vergangenen 25 Jahren 266.000 Euro zur Verfügung gestellt habe. Auch diesmal kam sie nicht mit leeren Händen: Unter großem Applaus überreichte sie Barbara Hucht die einjährige Finanzierung für eine Erzieherin auf 450-Euro-Basis. Für das Team, das sich nicht nur um die Frauen, sondern oft auch um die ebenfalls geflohenen Kinder kümmern müsse, eine große Hilfe, hieß es.

Geld in Form eines »Flachgeschenks« hatte auch Bürgermeister Michael Stickeln dabei. Er lobte in seiner Eigenschaft als Sprecher aller Bürgermeister im Kreis Höxter das Engagement. Der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken, der ebenfalls unter den Gästen war, werde die Kritik an der Unterfinanzierung sicher mit nach Düsseldorf nehmen, sagte Stickeln. Birgit Poggenpohl vom SkF-Diözesanverband hatte zwar kein Geld, dafür aber viel Lob für die Arbeit des Teams dabei.