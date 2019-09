In Richtung Reithalle (hinten im Bild) soll eine neue Lagerhalle entstehen. Germeta will dafür bis zu 7 Millionen Euro investieren, erläutern Geschäftsführer Thomas Grah (Mitte), Logistikchef Thomas Stietz und Yvonne Mendelin (Kaufmännische Leitung). Foto: Ralf Benner

Von Ralf Benner

Der heimische Mineralwasserproduzent will etwa 6 bis 7 Millionen Euro in das Bauvorhaben investieren. »Die erforderlichen Bauanträge werden wir in Kürze beim Kreis Höxter stellen«, berichtet Grah. Wenn alles nach Plan läuft, soll noch im November dieses Jahres mit den Arbeiten begonnen werden. Im Mai/Juni kommenden Jahres, bevor saisonbedingt im Sommer wieder Hochbetrieb auf dem Gelände herrscht, soll der Bau fertig gestellt sein. Denn die Maßnahme werde in mehreren Bauabschnitten während der laufenden Produktion durchgeführt, erklärt der Geschäftsführer die besondere Herausforderung dieses Vorhabens.

Moderne Rampen für schnelles Beladen

Auf einer Fläche von bis zu 8000 Quadratmetern soll auf dem firmeneigenen Grundstück in Richtung Reithalle eine Lagerhalle für Mineralwasser- und Erfrischungsgetränke entstehen. Das neue Gebäude – 200 Meter lang, etwa 45 Meter breit und 6 Meter hoch – werde dann Platz bieten für 10.000 bis 13.000 Europaletten mit Getränken, erläutert Thomas Stietz, Logistikchef bei Germeta. Abhängig von der jeweiligen Größe der Flasche, passten 600 bis 700 Flaschen auf eine Palette.

Ausgestattet wird der Neubau auch mit modernen Rampen für die Lastwagen. »Im alten Lager können pro Rampe bislang zwei Lkws in der Stunde beladen werden, an den neuen Rampen werden es acht bis zehn Lastwagen pro Stunde sein«, erklärt Stietz.

300 Millionen Flaschen im Jahr

Investiert haben die Heil- und Mineralquellen Germete nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Grah in den vergangenen Monaten auch eine siebenstellige Summe in die Abfüllanlagen für Glasflaschen. »Wir tätigen all diese Investitionen, um unser Unternehmen substanziell für die Zukunft fit zu machen und Arbeitsplätze zu schützen«, sagt Grah.

Mit der bisherigen Lager- und Produktionsstätte seien die Kapazitäten des Mineralwasserproduzenten ausgeschöpft. »Wir bewegen uns in einer Größenordnung, die eine neue Lagerhalle unbedingt erforderlich macht«, betont der Geschäftsführer. Man habe sogar Zelte auf dem Werksgelände errichten müssen, um die Flaschen provisorisch zu lagern.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr habe das Unternehmen mehr als 300 Millionen Flaschen an Mineralwasser und Erfrischungsgetränken abgefüllt und verkauft. »Damit haben wir wieder eine Größenordnung erreicht, die wir zuletzt vor dem Eigentümerwechsel hatten«, berichtet Grah.

Das Unternehmen

Seit 2016 haben die im Jahr 1922 gegründeten Heil- und Mineralquellen Germete einen neuen Eigentümer. Die Schäff-Gruppe aus dem fränkischen Treuchtlingen hatte die Anteile der bisherigen Gesellschafter übernommen. Germeta ist aber ein selbstständiges Unternehmen geblieben. In das neue Bürogebäude, dass 2015 an der Germeter Quellenstraße direkt neben der Produktion entstand, investierte Germeta 2,5 Millionen Euro. Bei dem Mineralwasserproduzenten sind aktuell rund 160 Menschen beschäftigt. Umsatzzahlen will das Unternehmen auf Anfrage nicht nennen.