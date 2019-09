Von Jürgen Vahle

Im Oktober 2018 hatte es bereits eine Auftaktveranstaltung für die Öffentlichkeit gegeben, im Juli dieses Jahres stand dann ein Bürgerdialog auf dem Programm – und am Samstag ging es ausgerüstet mit Papier, Stiften, Scheren und Lego-Steinen daran, die Planung zu konkretisieren. »Wir wollen wissen, was Warburg will, bevor die Profis dann an die Arbeit gehen und die Wünsche umsetzen«, sagte Dr. Frank Bröckling vom betreuenden Planungsbüro »Planinvent« aus Münster.

Bis 2024 sollen 50 Bauplätzen entstehen

Bis 2024 soll auf dem Gelände, das noch der Kirche gehört, ein Baugebiet mit mindestens 50 Bauplätzen entstehen, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben sollen. »Wir legen Wert darauf, dass die Stadt an uns heranrückt«, sagte Karl-Heinz Vogt, Vorstandsvorsitzender der Caritas Wohn- und Werkstätten und Chef des HPZ. Berührungsängste hätte das HPZ nicht: »Wir lieben es, wenn man uns in die Fenster schaut«, sagte er. Für Vogt steht aber auch fest, dass die Bebauung etwas in der Nachbarschaft verändern wird. Er setzt darauf, dass sich eine gute neue Nachbarschaft entwickelt. »Wir wollen eine Stadt sein.«

Für Bürgermeister Michael Stickeln steht fest, dass das Ziel aller Planungen nur eine Innenstadtverdichtung sein kann. »Es gibt immer betroffene Nachbarn. Aber der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist immens.«

Zuwegung ist ein wichtiges Thema

Und vor diesem Hintergrund machten sich die Teilnehmer am Samstag eingeteilt in vier Gruppen ans Werk. »Wohnen und Gestalten«, »Verkehr und Mobilität«, »Soziales« sowie »Grün und Freiraum« waren die Themenfelder. Dabei gab es natürlich besondere Fragen – wie etwa die der Zuwegung. Wie sollen die Bewohner zu ihren Häusern kommen. Da reichten die Vorschläge von einer eigenen Abfahrt an der B 252 in Höhe der Diemelhütte bei Germete bis zu einen Kreisverkehr an der Obi-Kreuzung und Erschließung durch die Telemannstraße parallel zur B 7. Fast alle Teilnehmer sprachen sich für einen zentralen Platz aus, an dem man sich treffen kann und an dem es auch Einkaufsmöglichkeiten geben könnte. Ein weiterer interessanter Ansatz: Das Wohngebiet könnte komplett autofrei werden und nur zum Be- und Entladen befahren werden dürfen. Fahrzeuge müssten dann vor den Toren des Gebietes auf einem zentralen Parkplatz abgestellt werden. Viele sahen ein solches Konstrukt aber auch kritisch.

Planer Dr. Frank Bröckling hatte am Ende viele neue Denkanstöße im Gepäck – die Planungen laufen weiter.