Warburg (WB/ben). Der Petitionsausschuss des NRW-Landtages ist zu der Überzeugung gekommen, dass das Pennig-Haus in der Marktstraße 18 in Warburg in die Denkmalliste einzutragen ist. Der Ausschuss hatte über das Thema in seiner Sitzung am 3. September abschließend beraten. Für die Eintragung in die Denkmalliste sprächen sowohl ortsgeschichtliche als auch sozialgeschichtliche und städtebauliche Gründe, heißt es in dem Sitzungsprotokoll, das dem WESTFALEN-BLATT vorliegt.

Der Ausschuss folgt dabei den »überzeugenden Ausführungen« des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Dieser war als Denkmalpflegeamt in seiner Stellungnahme zu dem Ergebnis gekommen, dass an der Eintragung des Gebäudes in die Denkmalliste ein öffentliches Interesse besteht.

Eigentlich sollte das Schuhhaus abgerissen werden

Die Entscheidung des Petitionsausschusses ist wohl nur der Form halber getroffen worden, denn sie war eigentlich auch nicht mehr erforderlich. Die Frage, ob das Pennig-Haus an der Marktstraße nun ein Denkmal wird oder nicht, hat der Besitzer der Immobilie an der Marktstraße, ein Unternehmen aus Salzkotten, wie berichtet mittlerweile selbst beantwortet. Nach langen Diskussionen in Warburg hatte er zunächst mündlich angekündigt, selber den Denkmalschutz für das Haus beantragen zu wollen. Eigentlich wollte er das alte Schuhhaus abreißen lassen.

Schriftliche Ankündigung folgt

Dieser mündlichen Ankündigung, das Gebäude nun doch erhalten zu wollen, ist in der Zwischenzeit auch eine schriftliche gefolgt, berichtet Bürgermeister Michael Stic­keln. Auf dieses Papier musste der Form halber gewartet werden. Da die Eintragung in die Denkmalliste jedoch ohnehin ein Verwaltungsakt sei, hatte Stickeln den Stadtrat bereits in seiner Sitzung am 2. September darum gebeten, die weiteren Schritte regeln zu dürfen. Dem hatten die Mitglieder bei Enthaltung der Grünen zugestimmt. Mittlerweile sei ein gemeinsames Treffen von Stadtverwaltung, Investor und LWL-Denkmalschützern vereinbart worden, um die weiteren Schritte zu besprechen und eine denkmalgerechte Sanierung des Gebäudes zu gewährleisten, heißt es seitens der Stadt.

Viel Zeit gespart

Wenn die Hansestadt als untere Denkmalbehörde von der Einschätzung des LWL abgewichen wäre, hätte dieser das Recht gehabt, in einem langwierigen Verfahren unmittelbar einen Ministerentscheid der Obersten Denkmalbehörde einzufordern. Zuständig wäre das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW. Der Petitionsausschuss befürwortet ausdrücklich, dass dieses zeitaufwendige Verfahren nun nicht mehr notwendig ist und begrüßt, dass das Gebäude in die Denkmalliste eingetragen werden soll.