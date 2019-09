Ein Nissan-Fahrer ist am Montagabend in Warburg frontal gegen die Fahrerseite eines Audi geprallt. Foto: Jörn Hannemann

Warburg (WB). Bei einem Verkehrsunfall in der Warburger Altstadt ist am Montag ein 69-jähriger Warburger verletzt worden.

Ein 20-jähriger Warburger befuhr gegen 22 Uhr mit seinem Nissan die Landstraße 552 von der Langen Straße über die Straße Neues Tor in Richtung Calenberger Straße. Hier wollte er an der abknickenden Vorfahrt die L 552 verlassen und geradeaus auf die Kreisstraße 11 in Richtung Calenberg fahren.

Zeitgleich befuhr der 69-Jährige mit seinem Audi die L 552 von Wormeln aus kommend in Fahrtrichtung Warburg. Er wollte an der abknickenden Vorfahrt die L 552 in Richtung Lange Straße befahren, als der Nissan frontal gegen die Fahrerseite des von rechts kommenden Audi prallte. Dieser fuhr durch die Kollision geradeaus gegen ein Verkehrszeichen und kam dort zum Stehen.

Der Audifahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde mit einem Rettungswagen in das Helios-Klinikum gebracht, aus dem er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstanden insgesamt Schäden von rund 14.000 Euro.