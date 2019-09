Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Die Pioniere feiern Jubiläum: Seit 25 Jahren besteht Mercedes Mensch an der Warburger Industriestraße. Der Familienbetrieb mit Wurzeln in Volkmarsen war damals das erste Unternehmen, das an der heute gut belegten Gewerbestraße baute. Eine Entscheidung, die Inhaber Dieter Mensch (58) nie bereut hat.

Kein Wunder, denn der Betrieb hat sich seit dem Jahr 1994 ausgesprochen positiv entwickelt und macht heute mehr Umsatz als das Haupthaus in der nordhessischen Nachbarstadt.

Vier Millionen Mark hat Dieter Mensch zu Beginn in den Neubau gesteckt, nachdem es ihm gelungen war, die Mercedes-Konzession für die Stadt zu bekommen. Ein Meister, vier Gesellen, ein Lagerist, eine kaufmännische Kraft, ein Auszubildender und der Chef selbst – das war das neunköpfige Team im Anfangsjahr. Mittlerweile hat Mercedes Mensch 25 Angestellte in der alten Hansestadt. Mit Serviceleistungen machte Dieter Mensch im Anfangsjahr einen Umsatz von 1,95 Millionen Mark. Heute liegt er bei zwei Millionen Euro.

Um auf diese Zahlen zu kommen, hat Dieter Mensch in den vergangenen Jahren immer wieder kräftig investiert: Im Jahr 2004 wurde die Werkstatthalle für Autos um ein Drittel vergrößert, die Halle für Lastwagen wurde um eine weitere Grube und eine Prüfhalle erweitert. 500.000 Euro gab die Firma Mensch allein für diese Erweiterungen aus. Hinzu kam im Jahr 2008 ein Gebäudeteil, der dem Unternehmen bis heute sein markantes Aussehen gibt: ein gläserner Ausstellungsraum in Form eines Pentagons. Kostenpunkt: 600.000 Euro.

Auch kleinere und mittlere Investitionen gab es immer wieder. Der Hof wurde asphaltiert, eine Reifenhalle angebaut und immer wieder in die Technik und die Schulung der Mitarbeiter investiert. »Die gesamten baulichen Investitionen der vergangenen 25 Jahre belaufen sich auf etwa 3,3 Millionen Euro«, berichtet Dieter Mensch. Er ist davon überzeugt, dass »wir in unserer Region über einen der modernsten Servicestandorte verfügen«, berichtet er. Alleinstellungsmerkmal für Warburg sei zudem, dass Mensch sowohl Autos als auch Transporter und Lastwagen reparieren und warten könne. 3300 »aktive Kunden« zähle der Betrieb.

Die Hände in den Schoß legen will Dieter Mensch nicht. Schon deshalb nicht, weil im Juli sein Sohn Marius (27) als Werkstattleiter mit in den Betrieb, der an zwei Standorten 49 Mitarbeiter beschäftigt, eingestiegen ist. Und außerdem, da ist sich Dieter Mensch sicher, steht der Branche eine spannende Zeit ins Haus. Zwar verfüge das Unternehmen an beiden Standorten über hochmoderne Werkstätten, aber »Veränderungen werden kommen«. Elektromotoren, Gasantriebe, Brennstoffzellen oder doch Hybride – was sich nach Benzin und Diesel durchsetzt, wissen selbst die Experten nicht.

Dieter Mensch weiß aber eines: Er muss mit dabei sein, um mit dem Unternehmen auch langfristig Erfolg zu haben. Denn seine Prognose lautet: Keine Antriebsart wird sich richtig durchsetzen, es werde einen Mix geben. »Und wir müssen alles können. Das wird nicht einfach, und die dann anstehenden Investitionen können nur von kerngesunden Unternehmen geschultert werden. Die Investitionen in die Technik werden erheblich sein.«

An all das hat Dieter Mensch 1991 natürlich noch nicht gedacht, als er das Autohaus seiner Familie in Volkmarsen übernahm. Elek­tromotoren kannten 1994, als er in Warburg baute, die meisten höchstens aus dem Rasenmäher. Doch Dieter Mensch wusste schon damals ganz genau, dass Warburg ein glänzender Standort werden würde: »Direkter Autobahnanschluss, einziges Mittelzentrum zwischen Paderborn und Kassel: Das war vor 25 Jahren schon klar, dass sich die Stadt gut entwickeln würde.« Schon Anfang der 90er habe er 500 Kunden aus dem Altkreis Warburg in Volkmarsen gehabt. Als Mercedes Brinkmann geschlossen hatte, hat Dieter Mensch alle Hebel in Bewegung gesetzt, den Standort Warburg zu bekommen. »Wenn man sieht, was sich in unserem Dunstkreis entwickelt hat, ist das schon großartig. das gibt es so in Wolfhagen oder Bad Arolsen nicht.«

Gelohnt hat sich sein Engagement in der Stadt bis heute. Und mehr noch: »Ohne den Standort Warburg würde es das Autohaus Mensch so gar nicht mehr geben«, ist er sicher. Mittlerweile nutze die Firma viele Synergieeffekte zwischen Volkmarsen und Warburg und bindet so Kunden aus Nordwaldeck, dem Nordkreis Kassel und natürlich den Altkreis Warburg.

Bei aller Zufriedenheit mit der Hansestadt schwingt nach 25 Jahren aber auch Kritik mit. Den Unternehmen fehle einfach das schnelle Internet. Mittlerweile sorge die langsame Warburger Leitung für erhebliche Probleme in der täglichen Arbeit. Software-Updates für die Autos dauerten schon einmal schnell zwei Stunden. »In Volkmarsen ist das in wenigen Minuten erledigt.«

Dieter Mensch hofft darauf, dass er in den kommenden Wochen auch einen Glasfaseranschluss an der Industriestraße bekommt. »Wir brauchen das. Und ich habe die Erwartung, dass sich das sehr schnell ändert.« Ein schönes Geschenk zum Firmenjubiläum wäre es allemal.