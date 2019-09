Warburg (WB/vah). Am Warburger Helios-Klinikum gibt es Ärger ums Gehalt. Die Angestellten sind von der Gewerkschaft Verdi aufgerufen worden, am Donnerstag, 19. September, von 13 bis 13.30 Uhr in eine aktive Mittagspause zu treten, sich vor dem Haupteingang zu versammeln und zu protestieren. Dort will die Gewerkschaft auch über den aktuellen Stand der Tarifverhandlung mit Helios berichten.

Verdi fordert, dass das Klinikum die Gehälter seiner Mitarbeiter an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst anpasst, der auch in vielen anderen Krankenhäusern der Region gelte – und zwar »wort- und eurogenau«, wie es heißt. Nach Informationen des Betriebsratsvorsitzenden Bernhard Michels liege der Helios-Haustarifvertrag bei den Gehältern sieben bis zehn Prozent unter denen anderer Häuser. Er gilt für 270 der insgesamt 320 Mitarbeiter des Krankenhauses. Mit den Ärzten seien andere Regelungen getroffen worden.

Klinikum legt neuen, verbesserten Tarif vor

Mittlerweile habe das Helios-Klinikum auch einen neuen, verbesserten Tarif vorgelegt, über den am 10. Oktober erneut verhandelt werden soll. Nach Informationen von Michels sollen diese neuen Konditionen in etwa dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst entsprechen, aber erst von Ende 2021 an gelten. »Dann sind andere Krankenhäuser schon wieder eine ganze Tarifrunde weiter«, ärgert sich Bernhard Michels.

Zu der »aktiven Mittagspause«, die der Betriebsrat als die »erste Stufe der Eskalation im Arbeitskampf« bezeichnet, erwartet Michels, der auch Vorsitzender der Tarifkommission ist, etwa 100 Mitarbeiter. Von den 270 betroffenen Mitarbeiter sind mehr als 100 ohnehin in der Gewerkschaft. An die übrigen hat der Betriebsrat appelliert, sich ebenfalls zu beteiligen. »In eurer gesetzlich vorgeschriebenen Pause kann euch niemand verwehren, an der Versammlung teilzunehmen«, heißt es in einem Aufruf von Verdi an die Mitarbeiter des Warburger Krankenhauses.