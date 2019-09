Das Delf ist ein international anerkanntes Zertifikat für Französisch als Fremdsprache. Der stellvertretende Schulleiter Christoph Prante würdigte bei der Verleihung der entsprechenden Urkunden an die Schüler das Engagement der jungen Menschen, die mit ihrer Teilnahme an Delf einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung und zum »Friedensprojekt Europa« geleistet hätten.

Delf-Prüfung in vier Niveaubereichen

Die Hüffertschüler haben die Delf-Prüfung in den vier Niveaubereichen A 1 bis B 2 erfolgreich absolviert. Diese vier Niveaubereiche orientieren sich an den entsprechenden Stufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprache (GER) – »wobei der Schwierigkeitsgrad stetig zunimmt«, wie Lehrer Carsten Götz erläutert. Die Schüler wurden in vier Teilbereichen geprüft: im Hör- und Leseverstehen, in der Textproduktion sowie in einer mündlichen Prüfung vor französischen Muttersprachlern.

Vorbereitung in Arbeitsgemeinschaften

Gemeinsam mit seiner Kollegin Johanna Wilhelms hat Carsten Götz die Schüler des Hüffertgymnasiums in 14-tägig stattfindenden AGs in den einzelnen Niveaustufen auf die Delf-Prüfung vorbereitet. »Trainiert wurden dabei ausführlich die schriftlichen und mündlichen Kompetenzbereiche«, berichtet Götz.

»Dass so viele Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr das Sprachdiplom bestanden haben, zeugt von einem hohen Engagement und Verantwortungsgefühl seitens der Schüler sowie der Lehrkräfte«, betont der stellvertretende Schulleiter Christoph Prante. Dem Warburger Hüffertgymnasium sei durch eine Urkunde von der französischen Regierung im Jahr 2011 bereits dafür gedankt worden, erklärte Prante.

Diplom stellt Zusatzqualifikation für Ausbildung, Studium und Beruf dar

Seit 1998 können Schüler in weiterführenden Schulen in NRW das staatliche französische Sprachdiplom Delf erwerben. Das Delf-Diplom stelle eine wertvolle Zusatzqualifikation für Ausbildung, Studium und Beruf dar und motiviere die Schüler auch durch die Bewährung vor muttersprachlichen Prüfern, erklärt Carsten Götz.

Vier Schüler erlangen das Cambridge Certificate

Unter Leitung von Lehrer Peter Floren haben zudem vier Hüffertschüler ebenfalls erfolgreich die Prüfung zur Erlangung des Cambridge Certificates bestanden. Dabei handelt es sich um ein englisches Sprachzertifikat der Universität Cambridge für Nicht-Muttersprachler.

Es wird jährlich von etwa drei Millionen Menschen aus 130 Ländern abgelegt. Das Cambridge Certificate dient der Bescheinigung qualifizierter Englischkenntnisse und ist international bei Bildungseinrichtungen und Unternehmen anerkannt. Die Prüfungen basieren ebenfalls auf dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen.