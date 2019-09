Von Angelina Zander

Ilona Köhler steht vor dem Spiegel. Bei Krüger Kleidung in Steinheim ist sie auf der Suche nach einem Dirndl, das sie zum Polterabend ihres Sohnes anziehen möchte. Verschiedene Blusenmodelle und Dirndl hat sie bereits anprobiert. Doch sicher ist sie sich nicht. Farblich liegt sie bei ihrer derzeitigen Wahl genau im Trend, weiß Handelsfachwirtin Sandra Vandieken, die die Kundinnen bei Krüger berät.

Die Farbpalette habe sich gewandelt. »Vintagefarben sind sehr modern – Altrosa, Hellblau.« Dirndl im knalligen Blau, Rot oder Grün seien dagegen kaum noch gefragt. Auch Ilona Köhler überzeugt der gedeckte Ton. »Blau, Grau und Grün hatte ich schon an.« Dieses Dirndl entspreche nicht dem, was sie sich zu Beginn ihres Besuches vorgestellt habe: »Eigentlich wollte ich ein dunkles Dirndl, keine Perlen und es sollte lang sein.«

»Dirndl dauert«

Bei der Länge hat Ilona Köhler die Qual der Wahl: 50, 60 oder 70 Zentimeter. Die Expertin klärt auf: »Die 50er Länge wird häufig von jüngeren Frauen gewählt. Aber es kommt auch immer auf die Körpergröße an. Die 60er Dirndl sind knielang und werden immer mehr nachgefragt.« Bei 70 Zentimetern reiche das Dirndl bis weit über das Knie. Für die Wahl der Länge gebe es keine Faustregel. »Wir haben viele Kunden, die zum ersten Mal kommen. Da muss man erstmal gucken, wo die Reise hingeht. Wenn sie dann aber mit dem richtigen Dirndl aus der Kabine kommen, sieht man das sofort. Dann leuchten die Augen.«

Das Dirndl, das Ilona Köhler trägt, hat eine altrosane Schürze mit Spitze. Die ist in der Trachtenmode immer häufiger zu finden, erklärt Vandieken – auch bei den Blusen. »Alles ist ein bisschen mehr Prinzessin.« Auch sportlich gekleidete Frauen können Dirndl tragen, wenn sie auf Spitze, Perlen und Swarovski-Steine verzichten wollen. Hier empfiehlt Vandieken Baumwollstoff. Bei der Auswahl der Schuhe gibt es mittlerweile viele Optionen: vom Chuck, über Ballerinas bis hin zu Pumps ist alles möglich. Für Ilona Köhler ist die Entscheidung für das Dirndl in Trendfarbe noch nicht gefallen. »Dirndl dauert«, weiß Vandieken.

»Rechts bedeutet vergeben, links ledig«

Ist das richtige Dirndl gefunden, muss die Schleife der Schürze gebunden werden. »Rechts bedeutet vergeben, links ledig«, erklärt sie. Frauen, die die Schleife mittig binden signalisieren, dass sie Jungfrau sind, eine hinten gebundene Schleife heißt, dass man verwitwet ist. Diese Frage stellt sich nicht, wenn sich »frau« für eine Lederhose entscheidet. Auch die kann mit Mieder und Bluse zum Oktoberfest ausgeführt werden.

Männer müssen sich darüber keine Gedanken machen. Dafür können sie ihre Tracht mit modernen Elementen kombinieren, erzählt Bekleidungsfachwirt Andrej Heinz. »Der Haferlschuh wird abgelöst durch Sneakervarianten oder Boots.« Die müssten nicht immer braun sein. Auch ein weißer Sneaker könne zur Lederhose kombiniert werden. Eine hochwertige Lederhose erkenne man daran, dass sie häufig in Wildbockleder gearbeitet ist. »Es ist weicher als Schweineleder.«

Karohemd wird abgelöst

Gerade junge Leute würden sich für die Trachtenmode interessieren. »Mittlerweile ist die Nachfrage nach den Farben Beige, Grau oder Schwarz gestiegen«, erklärt Heinz die Präferenzen bei den Lederhosen – es muss nicht Dunkelbraun sein. Einige Lederhosen fallen durch Stickereien auf, andere durch ihre Farbe. Auch bei der Oberbekleidung gibt es Spielraum.

Das Karohemd werde abgelöst durch Hemden mit Prints. Außerdem seien Stehkragen- und Schlupfhemden beliebt, bei jüngeren Holzfällerhemden. Bei Hemden sei auf Details wie Knöpfe zu achten. Das Outfit könne durch eine Weste oder eine Strickjacke erweitert werden, erklärt Heinz.

Männer, die lieber T-Shirt tragen, können auch dies zur Lederhose kombinieren. »Wir haben T-Shirt mit verschiedenen Prints. Die trägt man allerdings ohne Weste.« Für Männer und Frauen gilt aber: »Es muss zum Typ passen. Man kann nichts pauschalisieren«, so Heinz.

Oktoberfeste im Kreis

Samstag, 21. September: 19 Uhr Oktoberfest in Lüchtringen auf dem Schützenplatz; 11 bis 16.30 Uhr Oktoberfest in der »Almhütte« der Steinheimer Firma Krüger Kleidung; 17.30 Uhr 7. Steinheimer Oktoberfest am Lipper Tor, 19 Uhr Fassanstich.

Sonntag, 22. September: 9 Uhr Ü-40-Oktoberfest im DGR; 10 Uhr Frühschoppen beim Oktoberfest in Lüchtringen auf dem Schützenplatz.

Samstag, 28. September: 17 Uhr Eröffnungsfeier der Warburger Oktoberwoche (bis zum 6. Oktober); 19 Uhr Oktoberfest in der Kufen-Alm in Beverungen; 19 Uhr Wein- und Oktoberfest im Jugendheim der Schützenhalle Bredenborn; 19 Uhr Oktoberfest im Feuerwehrgerätehaus Bruchhausen.

Mittwoch, 2. Oktober: 19.30 Uhr Oktoberfest in der Meinolfushalle Bellersen; 19 Uhr Oktoberfest im KuStall Ottbergen.

Donnerstag, 3. Oktober : 11 Uhr Bayrischer Frühshoppen in der Kulturscheune Stahle.

Samstag, 5. Oktober: 19 Uhr Oktoberfest in der Kufen-Alm in Beverungen; 19 Uhr Oktoberfest des Musikzuges Würgassen und des SSV Würgassen in der Dreiländereckhalle in Würgassen.

Samstag, 19. Oktober: 19 Uhr Oktoberfest in der Schützenhalle Bad Driburg.