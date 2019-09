Von Ralf Benner

Warburg (WB). Auf dem Gelände des ehemaligen Tennisclubs Warburg (TC 80) im Mühlheimer Grund an der Desenbergstraße will ein Investor eine 5700 Quadratmeter große Freiland-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 750 Kilowatt (KW) bauen. Die Stadtverwaltung befürwortet das Vorhaben.

Die PV-Anlage soll hauptsächlich auf der bereits versiegelten Fläche, also den früheren Spielfeldern des Vereins, errichtet werden. Das vorhandene Clubhaus soll in eine Leitwarte zur Überwachung der stromproduzierenden Anlagen umfunktioniert werden.

Blühfläche unter und neben der PV-Anlage

Geplant ist seitens des Investors, der namentlich nicht genannt werden möchte, des Weiteren die Anlegung einer etwa 2500 Quadratmeter großen Blühfläche im nördlichen Anschluss an die PV-Anlage. Auch soll unter der gesamten Anlage ebenfalls eine Blühfläche entstehen.

Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT gibt der Investor die Länge der Anlage mit etwa 110 Metern an. Sie werde rund 50 Meter breit und maximal drei Meter hoch sein. »Wir wollen aufgrund der erwarteten Einspeisevergütung so früh wie möglich mit dem Vorhaben starten«, sagt er.

250 Haushalte mit »grünem« Strom versorgen

Laut Investor können durch die geplante Freiland-Photovoltaikanlage schätzungsweise 250 Haushalte mit »grünem« Strom versorgt werden. Die Einspeisung des Stroms sei zudem mit relativ geringem Einsatz zu ermöglichen, die Stadtwerke Warburg GmbH habe die Stromabnahme bereits zugesichert.

Das frühere Clubhaus soll in eine Leitwarte zur Überwachung der stromproduzierenden Anlagen umfunktioniert werden Foto: Ralf Benner

Eine optische Beeinträchtigung der Landschaft wird seitens der Stadtverwaltung nicht gesehen. Die geplante Anlage werde von dem Wohngebiet nördlich der Bahnlinie, entlang der Desenbergstraße, nicht einsehbar sein, da die Fläche eingegrünt sei, heißt es in einer Vorlage für die nächste Sitzung des Stadtrates. Dieser wird sich am Dienstag, 24. September, ab 17 Uhr in der Klause des Kirchberghofes in Herlinghausen mit dem Thema befassen.

Stadtverwaltung befürwortet Vorhaben

Die Verwaltung empfiehlt dem Rat, den Flächennutzungsplan entsprechen zu ändern und im Parallelverfahren den Bebauungsplan »Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Mühlheimer Grund« aufzustellen. Aus wasser-, landschaftsschutz- und immissionsschutzrechtlicher Sicht liegen seitens des Kreises Höxter keine Bedenken gegen die Ausweisung eines Sondergebietes vor.

An die Bezirksregierung Detmold hat die Stadt parallel eine landesplanerische Anfrage gestellt, ob das Vorhaben auch den Zielen der Raumordnung entspricht und der Flächennutzungsplan geändert werden kann. Eine Stellungnahme steht laut Sitzungsvorlage derzeit noch aus, es wird seitens der Verwaltung aber mit einer Zustimmung gerechnet.