Die Freude war groß über diese Nominierung. In den ehrwürdigen Räumen der Kaiserpfalz in Paderborn überreichten Diözesan-Caritasdirektor Josef Lüttig und Erzbischof Hans-Josef Becker am Caritas-Tag den jungen Ehrenamtlichen aus der alten Hansestadt die Nominierungsurkunde.

»Es macht einfach Spaß und ist ein gutes Gefühl, anderen Menschen zu helfen und sich sozial zu engagieren«, sagt Luisa (14), Nachhilfegeberin und Schülerin des Gymnasium Marianum. Das junge Ehrenamtsprojekt »Jugendliche helfen Geflüchteten«, das im Februar 2019 startete, ist ein Gemeinschaftsprojekt von Jugendlichen der Gruppe »Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage« des Gymnasium Marianum, des Vereins »Zweite Heimat« und der youngcaritas Warburg des Sozialdienstes katholischer Frauen.

Zehn junge Gymnasiasten geben ehrenamtlich Nachhilfe

In dem Projekt engagieren sich mehr als zehn junge Ehrenamtliche des Gymnasium Marianum im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Sie geben geflüchteten Kindern und Jugendlichen einmal pro Woche Nachhilfe in verschiedenen Fächern wie Englisch, Mathe oder Deutsch und verbringen Zeit mit ihnen. Und dies klappt gut und macht allen Freude.

Die Resonanz für das Nachhilfeprojekt zu Beginn des Jahres war überwältigend: 13 junge Ehrenamtliche, die im Vorfeld ihr Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit bekundet hatten, und 25 geflüchtete Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahren kamen Anfang des Jahres zu einem Kennlern- und Teambuildingnachmittag zusammen.

Damit fiel der Startschuss für das Projekt, das seitdem sehr erfolgreich läuft. Die Nachhilfeteams treffen sich an verschiedenen Nachmittagen einmal pro Woche zur Nachhilfe, meistens in den Räumen des Vereins »Zweite Heimat« in der Hauptstraße. »Das Projekt setzt ein Zeichen für Integration und gegen Diskriminierung«, sagt Jürgen Thon vom Verein »Zweite Heimat«, der das Projekt mitorganisiert.

Projekt schafft neue Freundschaften

Viele Nachhilfeteams spielen oder klönen noch neben dem gemeinsamen Lernen. Und auch Freundschaften sind bereits entstanden. Der Nachhilfeschülerin Radima macht es ebenfalls Spaß: »Ich habe bereits viel gelernt. Alles was ich schwierig fand ist gar nicht mehr schwer. Meine Nachhilfelehrerinnen helfen uns immer bei allem.«

Das Nachhilfeprojekt ermöglicht jungen Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzukommen und miteinander umzugehen. »Dabei lernen sie voneinander, bauen gegenseitig Vorurteile ab und Verständnis füreinander und die unterschiedlichen Lebenssituationen auf«, berichtet Katja Walther, Mitarbeiterin der youngcaritas Warburg des Sozialdienstes katholischer Frauen.

Alle Beteiligten entwickeln sich persönlich weiter

Alle Beteiligten können sich persönlich weiterentwickeln, Selbstbewusstsein entwickeln und Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikation oder Empathie aufbauen und Kontakte knüpfen. »Aus dem Projekt sind schon viele Freundschaften entstanden«, so Karolina Kosinski von der Gruppe »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage«, die sich für das Nachhilfeprojekt stark macht.

»Jungen Menschen wird ermöglicht, sich einzubringen, Verantwortung für gesellschaftliche Probleme zu übernehmen und im sozialen Miteinander auch grundlegende Kompetenzen für die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu entwickeln«, sagt Frank Scholle, Schulleiter des Gymnasium Marianum. Außerdem werden die geflüchteten Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung von schulischen Anforderungen, beim Übertritt in die nächste Klasse, in eine andere Schulform oder in den Beruf unterstützt.