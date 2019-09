Von Ralf Benner

Warburg (WB). Etwa 60 Beschäftigte des Helios-Klinikums in Warburg haben am Donnerstag mit einer halbstündigen »aktiven Mittagspause« vor dem Haupteingang für mehr Gehalt protestiert.

Wie berichtet, fordert die Gewerkschaft Verdi, dass das Klinikum die Gehälter seiner Mitarbeiter deutlich an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst anpasst, der auch in vielen anderen Krankenhäusern der Region gelte.

Mitarbeiter fordern besseren Haustarifvertrag

Mit Plakaten, auf denen Sprüche wie »Mit dieser Tarifpolitik schaufelt sich der Arbeitgeber sein eigenes Grab« oder »Gleiche Arbeit, gleicher Lohn für alle im Krankenhaus« zu lesen waren, verliehen die Helios-Beschäftigten ihrer Forderung nach einem besseren Haustarifvertrag Nachdruck.

Nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Bernhard Michels, der auch Vorsitzender der Tarifkommission ist, liege der Haustarifvertrag bei den Gehältern sieben bis zehn Prozent unter denen anderer Häuser. Er gelte für 270 der insgesamt 320 Mitarbeiter.

Mit den 50 Ärzten seien andere Regelungen getroffen worden.

" „»Gleiche Arbeitsbedingungen für die gleiche Kohle, rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres.«“ Gewerkschaftssekretär Volker Hoppmann "

In Warburg, einem der wenigen privaten Krankenhäuser in OWL, werde deutlich weniger gezahlt als in anderen Krankenhäusern, sagt Gewerkschaftssekretär Volker Hoppmann aus Minden. »Gleiche Arbeitsbedingungen für die gleiche Kohle, rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres«, brachte Hoppmann die wesentliche Forderung von Verdi auf den Punkt.

In allen Krankenhäusern, auch in Warburg, herrsche bei den Gesundheitsberufen, insbesondere im Pflegebereich, ein gravierender Personalmangel. Es werde zudem auch noch zu wenig ausgebildet. »Um sein Personal zu halten und neues zu gewinnen, muss das Helios-Klinikum in der Tarifpolitik etwas tun«, sagt Hoppmann.

Verhandlungen am 10. Oktober

Mittlerweile hat das Helios-Klinikum auch einen neuen, verbesserten Tarif vorgelegt, über den am 10. Oktober erneut verhandelt werden soll.

Nach den Worten von Klinikgeschäftsführer Dr. Volker Seifarth sollen diese neuen Konditionen in etwa dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst entsprechen, aber erst von Ende 2021 an gelten. »Es ist uns wichtig, dass unsere Arbeitnehmer fair entlohnt werden und wir das Beste für sie herausholen«, sagt Seifarth. Er sehe durchaus die Notwendigkeit, dass sich auch das Klinikum bewegen muss. Beide Seiten müssten sich in den Tarifverhandlungen nun annähern.

Michels bezeichnet das vorliegende Angebot von Helios als »Frechheit«.

Sollte die nächste Verhandlungsrunde kein positives Ergebnis bringen, schließen die Verdi-Vertreter Bernhard Michels und Volker Hoppmann einen Warnstreik nicht mehr aus.