Warburg (WB/sis). In Rekordzeit ist im Jugenddorf Petrus Damian ein Bauernhof-Haus gebaut worden. »Wann kommen die Tiere?« und »Was pflanzen wir?«: Diese Fragen hören die verantwortlichen Pädagogen Nicole Evers und Alex Jaeger jetzt täglich.

»Wir sind stolz, dass wir das Gebäude innerhalb von nur fünf Monaten errichten konnten«, sagte Einrichtungsleiter Elmar Schäfer bei der Einweihung. »Bis wir aber auf dem Gelände etwas anpflanzen oder Tiere halten können, dauert es noch«, erklärte er. Es sei ein Zwischenstartschuss. Jetzt folgen in diesem Jahr zunächst die Innengestaltung und die Außengestaltung des Geländes. Sitzgelegenheiten, eine Feuerstelle, ein Gemüsegarten, eine Blumenwiese, ein Schaf- und Hühnerstall sollen entstehen.

»In Zusammenarbeit mit einem Erlebnispädagogen wird gerade geplant, welche Bäume und Hecken wo angepflanzt werden«, sagte Alex Jaeger. »Feste Öffnungszeiten gibt es bereits in diesem Jahr. Auch große Veranstaltungen wie etwa das Adventssingen mit den Kindern und Jugendlichen werden am Bauernhof stattfinden«, kündigte Nicole Evers, die pädagogische Leiterin im Jugenddorf Petrus Damian, an.

Erlebnispädagogisch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten

Erlebnispädagogisch soll mit den Kindern und Jugendlichen rund um den Bauernhof gearbeitet werden. Nicole Evers: »Wir werden hier bestimmt nicht die Schuhe ausziehen, wir gehen mit Gummistiefeln und Matschhosen ins Haus. Das gehört zum Konzept.«

Ermöglicht hat den Bau des Jugenddorf-Bauernhofes die Swiss Life Stiftung für Chancenreichtum und Zukunft. Sie hat das Vorhaben in der Jugendhilfeeinrichtung mit 80.000 Euro gefördert. Insgesamt hat der Bau 120.000 Euro gekostet. Die Restsumme von 40.000 Euro konnte durch Einzelspenden und Eigenmittel finanziert werden.

Im nächsten Jahr kommen die Tiere

Der Bauernhof bildet das vierte Teilprojekt der »Spielräume-Projekte« (Bistro, Spielcontainer, Kletter- und Freizeithalle) im Warburger Jugenddorf. Der Bauernhof dient dazu, den Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im Jugenddorf wohnen, und ebenso anderen Kindern und Jugendlichen Erlebnis- und Erfahrungsräumen in der Natur zu eröffnen. Alex Jaeger leitet als Koordinator der »Spielräume« das Team der Fachkräfte, das die Angebote und Projekte rund um den Bauernhof betreut.

Um die Tiere des Bauernhofes will sich das Jugenddorf im nächsten Jahr kümmern. Dieses Vorhaben sei mit großen Anstrengungen verbunden, denn die Tiere müssten täglich rundum versorgt werden – auch in der Urlaubszeit oder im Krankheitsfall. »Die Bezahlung derjenigen, die auf dem Bauernhof arbeiten, scheint wohl das größte Problem zu werden«, befürchtet Nicole Evers. Es soll versucht werden, eine Stelle für ein »Freiwilliges ökologisches Jahr« (FÖJ) zu schaffen und zu finanzieren.