Bernhard Lohre plant, sein Haus in der Hauptstraße 40 (ehemals C&A-Filiale), in eine Markthalle umzuwandeln. Er will die Warburger Innenstadt in diesem Bereich neu beleben. Ob der 73-Jährige die Idee umsetzt, hängt von dem Interesse heimischer Händler und Erzeuger ab. Zurzeit wird die Fassade des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes erneuert. Foto: Silvia Schonheim

Von Silvia Schonheim

Warburg (WB). Obst und Gemüse aus der Region kaufen, nebenbei eine Tasse Kaffee trinken, plaudern und Spezialitäten aus fremden Ländern kennen lernen: Bernhard Lohre träumt davon, in Warburg eine Markthalle zu errichten. Die Idee möchte der 73-Jährige in seinem Haus in der Hauptstraße 40 (ehemals C&A-Filiale) verwirklichen.

»Markthallen erleben derzeit eine Renaissance – in großen Städten wie Kassel oder Frankfurt genauso wie in kleineren Städten wie Herford. Warum soll das nicht auch in Warburg funktionieren?«, meint er. Zehn Stände möchte der Bad Lippspringer, der aus Warburg stammt, in dem denkmalgeschützten Gebäude unterbringen.

Ort der Begegnung schaffen

»Markthallen sind ein Ort der Begegnung, hier können sich die Menschen treffen und unterhalten. Gleichzeitig werden frische Lebensmittel aus der Region verkauft«, erklärt der pensionierte Lehrer die Idee.

Bernhard Lohre hat mit Bäckern, Metzgern, Händlern und Gastronomen bereits das Gespräch gesucht und ist auf Interesse gestoßen. Am Mittwoch, 25. September, möchte er geladenen Gästen und auch allen Interessierten die Idee der Markthalle vorstellen. Der Info-Abend beginnt um 19 Uhr in dem Gebäude in der Hauptstraße 40. Lohre: »Jeder kann kommen, auch wer einfach nur neugierig ist.«

Untere Hauptstraße neu beleben

Die leer stehenden Ladenlokale rund um das Gebäude schrecken ihn nicht ab: »Wo nichts ist, kann nichts kommen.« Bernhard Lohre möchte die untere Hauptstraße mit seiner Idee wieder neu beleben: »Früher war dieser Bereich das Filetstück der Geschäftsleute. Ich fühle mich Warburg sehr verbunden. Das Haus habe ich geerbt, es ist mir Hobby und Verpflichtung zugleich. Ich möchte diesen Bereich der Innenstadt wieder attraktiv machen.«

Das Haus war zuletzt über zehn Jahre an die Modekette C&A vermietet. Seitdem der Konzern vor eineinhalb Jahren im Zuge zahlreicher Schließungen kleinerer Filialen auch die in Warburg aufgegeben hat, steht das Geschäftslokal im Erdgeschoss leer. Die zehn oberhalb liegenden Wohnungen sind vermietet.

Idee wurde auf Reisen geboren

»Anfangs habe ich probiert, ein Textilunternehmen für die 660 Quadratmeter große Fläche zu gewinnen. Doch der Textileinzelhandel ist zurzeit ein schwieriges Segment – genauso wie der Schuheinzelhandel«, hat Bernhard Lohre feststellen müssen. Auch die großen Lebensmittel-Discounter erteilten ihm Absagen. »Sie wollen größere Verkaufsflächen und mehr Parkplätze«, weiß der Hauseigentümer nach vielen Gesprächen.

Auf die Idee, eine Markthalle einzurichten, sei er rein zufällig gekommen, da er viel reise. »In Spanien gibt es den Mercado und auch in vielen deutschen Städten lebt die Markthalle wieder auf. In Herford hat erst vor ein paar Wochen eine neue Markthalle eröffnet«, weiß der Pensionär.

Die denkmalgeschützte Fassade seines Hauses wird im Augenblick erneuert, »weil dies«, wie Lohre sagt, »einfach notwendig war.« Sollte er mit seiner Markthallen-Idee auf offene Ohren stoßen und feste Zusagen erhalten, wird der Bad Lippspringer noch einmal kräftig in das Gebäude investieren. Gerne würde er die Schaufenster um einige Meter nach hinten versetzen und die Front mit Arkaden offen gestalten.

In der Markthalle möchte der 73-Jährige, dass Händler alles unter einem Dach anbieten und die Versorgung der Innenstadt-Bevölkerung mit frischen, gesunden Lebensmitteln sicherstellen. »Denn im Zentrum von Warburg gibt es keine Lebensmittelversorgung«, beklagt er. Dies sei insbesondere für ältere Menschen ein Problem, das er mit seinem Konzept beheben wolle.

Im Eingangsbereich wünscht sich der Investor einen Bäcker, der Brot und Kuchen anbietet und ein Café mit Sitzplätzen betreibt. »Ganz wichtig ist ein Metzger, der auch ein Mittagstisch-Angebot bereithält – ebenfalls mit einem Sitzbereich«, betont Lohre. Obligatorisch sei auch ein großer Stand mit frischem Obst und Gemüse. Milchprodukte sollten ebenfalls zum festen Sortiment gehören. Das Angebot an den weiteren Ständen sei flexibel. »Tapas und Antipasti kann ich mir genauso gut vorstellen wie einen Käsestand«, erklärt er.

»Hinkommen und wohlfühlen«, so solle die Warburger Markthalle funktionieren. Lohre: »Gleichzeitig sollen andere Kulturen Einzug halten – mit wechselnden kulinarischen Spezialitäten oder auch mit Musik.«,