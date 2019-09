Die Höhner sind der Top-Act der 71. Warburger Oktoberwoche (28. September bis 6. Oktober). Die kölner Kult-Band tritt am Donnerstag, 3. Oktober, ab 21 Uhr im großen Festzelt auf. Höhner-Gitarrist Jens Sreifling (links) freut sich bereits auf den Auftritt in Ostwestfalen-Lippe: »Ich glaube, der kölsche Frohsinn kommt bei Euch ganz gut an.« Foto: Andreas Wetzel

Die Höhner bringen am 3. Oktober rheinische Lebensart nach Warburg. Wie passt die kölsche zur ostwestfälischen Mentalität?

Jens Streifling: Ich musste erst mal schauen, wo Warburg liegt, also oberhalb von Kassel. In Kassel gastierten wir doch schon mal vor einigen Jahren mit unserer Höhner-Rockin-Roncalli-Show 14 Tage lang. Und ich muss sagen, die Menschen in dieser Region waren ein fantastisches Publikum. Ich glaube, der kölsche Frohsinn kommt bei Euch ganz gut an.

Die Höhner verkörpern kölsches Lokalkolorit. Warum kommt Ihre Band auch bundesweit so gut an?

Streifling: Dieses Phänomen kann man nicht so richtig erklären. Vielleicht ist es die kontinuierliche Arbeit am Erfolg. Und das jetzt schon seit 48 Jahren. Als der Song »Die Karawane zieht weiter« zum bundesweiten Hit wurde, beschloss die Band, den Radius der zu spielenden Konzerte zu erweitern. Dazu kamen immer mehr Fernsehsendungen. Spätestens nach »Viva Colonia« kannten Jung und Alt die Höhner in ganz Deutschland. Dann kam der Song, mit dem die Handballer Weltmeister wurden: »Wenn nicht jetzt, wann dann« und drei Jahre später »Schenk mir dein Herz«. Vier große Hits, die die Menschen gern singen. Da sind wir bisschen stolz drauf.

Wer pflegt den wahren Kölner Dialekt in der deutschen Musiklandschaft? Wolfgang Niedecken oder Sie?

Streifling: Ich glaube, das soll jetzt eine Fangfrage für mich sein. Denn ich habe vor den Höhnern acht Jahre bei Bap gespielt. Und dann kommt noch dazu, dass ich gebürtiger Sachse bin. Das heißt, mein Kölsch ist ganz ok aber nicht lupenrein.

Ich glaube, jeder glänzt auf seinem Gebiet. Den wahren kölschen Dialekt gibt es ja sowieso nicht. In jedem Veedel in Köln wird ja schon unterschiedlich gesprochen. Und die jungen Bands wie Cat Balou, Kasalla und Quer Beat sprechen ein neues Kölsch, bei dem die älteren die Augen verdrehen. Aber Dialekte verändern sich halt.

Was ist schwieriger: In OWL ein Konzert zu spielen, oder in Köln einen Parkplatz zu finden?

Streifling: Ganz klar: in OWL ein Konzert zu spielen ist einfacher. Obwohl, ich hab da jetzt so eine neue App, die heißt »Ampido«. Damit findet man immer einen günstigen Parkplatz – sogar mitten im Zentrum.

Für die Menschen, die Sie vor allem als Band der großen Hits »Viva Colonia« und »Wenn nicht jetzt, wann dann?« kennen: Auf was kann sich das Publikum bei Ihrem Konzert in Warburg noch freuen?

Streifling: Wir werden natürlich alle Hits spielen, aber auch Songs wie »Komm wir halten die Welt an« und »Läv Läv« aus dem letzten Album, die sich gerade zu Hits entwickeln.

Zwischendurch gibt es aber auch mal eine Ballade wie zum Beispiel »E Levve lang« oder den einen oder anderen Evergreen wie »Echte Fründe« oder »Blootwoosch Kölsch un e lecker Mädche«. Auf jeden Fall ist viel zum Mitsingen dabei. Aber alles verrate ich natürlich nicht.

Metallica haben bei ihrem Konzert in Köln »Viva Colonia« gecovert. Wann ist Ihre Version von »Nothing Else Matters« fertig?

Streifling: Einen kölschen Text gibt es schon. Mal schaun, wann sich das anbietet. Aber, dass eine Band wie Metallica unseren Song spielt, ist für uns eine große Ehre und auch nicht so schnell zu toppen.

Nach mehr als 45 Jahren Bandgeschichte: Was wollen die Höhner noch erreichen?

Streifling: Wir würden schon gern noch den einen oder anderen Hit landen. Aber man muss eigentlich auch zufrieden sein mit dem, was man schon erreicht hat. Wir spielen sehr erfolgreich im Karneval, machen unsere eigenen Zirkusshows, spielen immer mehr Höhner-Klassik-Konzerte und machen jedes Jahr eine ausverkaufte Weihnachtstour. Was will man mehr? Ach ja, wir kreieren gerade eine komplett neue Show. Aber das ist noch streng geheim. Nur soviel: Es darf getanzt werden.

Wo sehen Sie die Band in zehn Jahren?

Streifling: Also, wir werden auch noch in zehn Jahren da sein. Vielleicht nicht mehr in der heutigen Besetzung, aber das haben auch schon andere Kölner Bands hinbekommen.

Haben Sie noch Lampenfieber vor den Auftritten?

Streifling: Ja, vor allem, wenn wir neue Songs zum ersten Mal spielen. Oder die Premiere einer neuen Show ansteht und man viele neue Parts im Kopf haben muss.

Welche war die schönste und welches die schlimmste Erfahrung auf der Bühne?

Streifling: Die schönste Erfahrung für mich persönlich war in unserer Zirkusshow das Training im »Todesrad«. Die Artisten haben mir das ganz langsam gezeigt. Ich musste mit Saxophon auf zehn Metern Höhe laufen. Da oben dann das Solo spielen und während des Spielens wieder abwärts laufen: Jeden Abend ein unglaublicher Kick für mich. Adrenalin pur.

Die schlimmste Erfahrung war allerdings mit einer anderen Band. Ich nenne hier keine Namen. Die Sänger hatten zu viel getrunken und spielten bei einer Preisverleihung das Publikum Stück für Stück aus dem Saal. Ich wollte im Boden versinken. Peinlich!

Sie haben bis zu 280 Auftritte im Jahr, ganz ehrlich, geht Ihnen Ihre eigene Musik auch mal auf den Wecker?

Streifling: Beim Spielen nie – nur, wenn wir in ein Restaurant kommen, erkannt werden, und der Wirt uns einen Gefallen tun will und unsere CD auflegt. Man will ja nur mal in Ruhe was essen...

Welche Musik hören Sie privat?

Streifling: Ich höre eigentlich viele verschiedene Musiken. Von Rock bis Pop, sehr gern auch Jazz und Klassik.

Als Stimmungsband erwartet das Publikum von Ihnen, dass Sie gute Laune verbreiten. Was machen Sie, wenn sie mal nicht so gut drauf sind?

Streifling: Das gibt es bei uns nicht. Sobald wir auf die Bühne gehen, haben wir dem Publikum gegenüber eine Verpflichtung. Sie haben Geld bezahlt und wollen eine gute Show sehen Und die bekommen sie auch!