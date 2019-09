Warburg (WB). Ein 21-Jähriger ist Freitagnacht mit seinem Leichtkraftrad in ein geparktes Auto gefahren. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit wurde der junge Mann durch die Heckscheibe des Wagens in den Kofferraum geschleudert und verletzt.

Auch sein 33-jähriger Mitfahrer prallte gegen das Auto und verletzte sich.

Der Kradfahrer befuhr gegen 23.25 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße Am Krüsenberg in Richtung Neuer Weg in Rimbeck. Unmittelbar nach dem Einmündungsbereich kollidierte das Leichtkraftrad mit dem auf der rechten Fahrbahnseite abgestellten Dacia.

Der Kradfahrer und sein Sozius wurden vor Ort ambulant behandelt und erlitten nur leichte Verletzungen.

Da der 21-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Polizei untersagte das weitere Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Es wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.400 Euro.