Von Sabine Robrecht

Im Kreis- und Finanzausschuss stieß das Vorhaben auf einhellige Zustimmung. Das Ehrenamt zu stärken, sei ein wichtiges Signal, so der Tenor. Dem entsprechend fiel die Beschlussempfehlung an den Kreistag, die Geschäftsstelle vorbehaltlich der Förderzusage einzurichten, einstimmig aus.

»Gemeinsam mit 17 weiteren Landkreisen aus ganz Deutschland ist der Kreis Höxter für das Verbundprojekt ausgewählt worden«, berichtete Sandra Zengerling, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Höxter, im Ausschuss. Die Geschäftsstelle im Kreis Höxter trägt den zukunftsweisenden Namen »Ehrenamt 4.0 – gemeinsam stark im ländlichen Raum«. Dem in Vollzeit arbeitenden Ehrenamtsmanager steht mit einer halben Stelle eine Verwaltungskraft zur Seite.

26.800 Ehrenamtliche

»Im Kreis Höxter wird ehrenamtliches Engagement großgeschrieben«, verwies Sandra Zengerling in der Ausschusssitzung auf 26.800 Ehrenamtliche, die sich in 1422 Vereinen und Initiativen engagieren. Die Bevölkerungsentwicklung und mit ihr auch die Zahl der Ehrenamtlichen sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich rückläufig. Erschwerend hinzu kämen hohe rechtliche und bürokratische Anforderungen an das Ehrenamt. Eine stärkere Individualisierung führe dazu, dass die Bereitschaft für ein langfristiges Engagement in Vereinen nachlasse. Folglich »verteilt sich ehrenamtliche Arbeit auf wenige Schultern«. Vor dem Hintergrund dieser Strukturveränderungen bedürfe es einer Stärkung und Unterstützung des Ehrenamtes.

Diese Hilfe verspricht sich der Kreis von dem dreijährigen Verbundprojekt. Der Bund fördert die Kosten von insgesamt etwa 401.982 Euro mit 90 Prozent. Der verbleibende Eigenanteil liegt bei 40.198 Euro. In den Fördermitteln enthalten sind die Kosten für eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts, mit dem der Kreis Höxter Neuland betritt. »Wir können auf kein Lehrbuch zurück greifen«, argumentierte Landrat Friedhelm Spieker für die Begleitung.

Kreis Höxter ausgewählt

»Wichtig ist, dass die Verwaltung sich um das Ehrenamt bemüht. Sie ist auf einem guten Weg, unsere Ehrenamtlichen zu unterstützen. Dieses positive Signal sehen wir als Chance«, bekräftigte Werner Dürdoth (CDU) seine Zustimmung zu dem Projekt. Walter Frischemeyer (CDU) verspricht sich Hilfe in komplexen Fragen, etwa der Datenschutzgrundverordnung oder der zunehmenden Bürokratie im Vereinswesen.

Gisbert Bläsing (Grüne) begrüßte die Initiative ebenfalls: »Wir müssen das Ehrenamt ernst nehmen und nicht nur sonntags darüber reden.« Helmut Lensdorf (SPD) befürwortete das Projekt ebenfalls, ohne jedoch zu euphorisch zu sein. »Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.« Der Kreis nehme Eigenanteile aus dem Haushalt in die Hand. Diese Investition müsse nachhaltig sein, mahnte Andreas Suermann (SPD).

Chance nutzen

»Wir dürfen diese Chance nicht vertun«, bezog Landrat Friedhelm Spieker Position für das Vorhaben. Ideen für die Geschäftsstelle gibt es viele, wie Sandra Zengerling erläuterte. Von dem Büro aus sollen Vernetzungstreffen, eine digitale Austausch-Plattform ähnlich der Kultur-Webseite »Netz schafft Kultur«, Sprechstunden, Fortbildungen, Informationen und ein Newsletter auf den Weg gebracht werden. »Wir beziehen die Ehrenamtlichen natürlich ein und schaffen ihren Bedürfnissen entsprechend Strukturen«, kündigte Sandra Zengerling an.

Der Ehrenamtsmanager beziehungsweise die Ehrenamtsmanagerin soll ständiger Ansprechpartner zwischen den einzelnen Institutionen sein. »Der persönliche Kontakt und die direkte Kommunikation bilden einen zentralen Stellenwert.«