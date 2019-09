Christen müsse die Freude am Glauben im Gesicht abzulesen sein, sagte Erzbischof Hans-Josef Becker in der Vigilfeier anlässlich des Young-Mission-Wochenendes. Foto: pdp/Tobias Schulte

Das Motto lautete »Just do it!«, frei übersetzt mit »Tu’s einfach!«. In den vergangenen fünf Jahren haben sich bei der jungen Glaubensinitiative über 3500 junge Menschen von Gott berühren lassen.

Bei der jüngsten Feier stand der Blick nach vorn im Mittelpunkt: Wie können wir noch mehr junge Menschen vom Glauben begeistern? Wie können wir im Erzbistum Paderborn eine junge, dynamische Kirche aufbauen?

Herz als neues Logo von Young Mission

Eine Antwort darauf gab Jugendpfarrer Stephan Schröder, Direktor des Jugendhauses, anhand des neuen Logos von Young Mission: einem Herzen. Die Voraussetzung für Mission sei, dass das Herz berührt werde. Dass es von Gott voll sei.

Genau da setze die junge Glaubensinitiative seit fünf Jahren an. Sie gibt eine Gemeinschaft im Glauben.

280 Jugendliche und junge Erwachsene im Jugendhaus

Statt 70 Teilnehmern wie bei den ersten Veranstaltungen kamen diesmal 280 Jugendliche und junge Erwachsene ins Jugendhaus Hardehausen. Das Programm blieb über die Jahre konstant: Willkommen in lockerer Atmosphäre, dann die Vigilfeier als Lichterfeier, im Anschluss die gemeinsame Party am Samstag sowie Glaubensgespräche und die Heilige Messe am Sonntag. »Young Mission ist ein Ort, an dem ich im Glauben wachsen kann«, sagte Lukas Berting (24) aus Neheim. »Besonders die Vigilfeier hat unglaublich viel Kraft gegeben«, berichtete er.

Erzbischof fordert Willkommenskultur in der Kirche

Erzbischof Hans-Josef Becker feierte die Vigil mit und suchte zum Anfang seiner Ansprache nach Worten. Er blickte in die Gesichter der Jugendlichen und sagte: »Das ist ein Geschenk.« Er versicherte, dass Gott immer da sei. »Das heißt auch, dass er immer jung ist.«

Um mehr Menschen zu erreichen, forderte der Erzbischof eine neue Willkommenskultur in der Kirche – mit Menschen, denen die Freude am Glauben im Gesicht abzulesen sei und die davon erzählten. Um den Worten an diesem Wochenende auch Taten folgen zu lassen, unterzeichnete Erzbischof Becker als Erster eine Schriftrolle. Darauf steht jeder mit seinem Namen dafür ein, dass er Jesus Christus in seinem Leben bezeugt. Berührende Gespräche mit Glaubenszeugen.

Zur Katechese am Samstag war Propst Dietmar Röttger aus Soest nach Hardehausen gekommen. Wer das Gefühl habe, keine Zeit zu haben, für den komme es darauf an, zu schauen, was einem wichtig sei, erklärte er.

Ein Werkzeug für die Mission, andere junge Menschen zu begeistern, soll auch eine Christus-Ikone sein, die Erzbischof Hans-Josef Becker gesegnet hat. Sie wird in die Pfarreien des Erzbistums gesendet. Außerdem sollen verstärkt junge Glaubensangebote vernetzt werden.