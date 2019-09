Von Jürgen Vahle

Germete (WB). Die Leitung der Serviam-Schwesterngemeinschaft befindet sich in Germete. Aber besonders segensreich tätig sind sie in Brasilien. Der Germeter Jan Tillmann (29) hat sich jetzt 13 Tage lang in Südamerika auf Spurensuche begeben, die Wirkungsstätten der Gemeinschaft besucht – und gleichzeitig die eigene Familiengeschichte erforscht.

Gemeinsam mit der Warburgerin Claudia Vorschütz (52) reiste der Lehrer des Marianums quer durch das Land – und war am Ende beeindruckt von den vielen Begegnungen mit den Menschen und von der unerschrockenen und uneigennützigen Arbeit der Schwestern.

Schwester Johanna im Haus Maria kennengelernt

Claudia Vorschütz und Jan Tillmann waren 2016 in der Flüchtlingsarbeit im mittlerweile abgerissenen Haus Maria aktiv. Dort lernten sie auch Schwester Johanna kennen, die aus dem Emsland stammt, 1957 den Germeter Schwestern beitrat und seit 1960 in Brasilien wirkt. Die heute 88-Jährige lud die beiden zu einem Besuch nach Brasilien ein. Dies aus gutem Grund: Jan Tillmanns Großtante Clementine hatte in den Anfangsjahren die Schwesterngemeinschaft in Germete und Brasilien mit aufgebaut. Mit der Reise nach Südamerika folgte Jan Tillmann in vier Städten sowohl den Spuren der Schwestern seines Heimatortes wie auch denen seiner Großtante.

Erste Station war Rio de Janeiro. Dort sind Germeter Schwestern im Zentrum des Sozialwerks Avicres aktiv, das vom Paderborner Johannes Niggemeier gegründet wurde. Dort kümmern sich die Serviam-Schwestern um Kinder aus den Armenvierteln, den Favelas, die von ihren arbeitenden oder erkrankten Eltern nicht betreut werden können. Eine Aufgabe, die übrigens 1922 in Deutschland zur Gründung des Ordens führte.

Zweite Station war Salvador. Dort haben Germeter Schwestern ein Gebäude, in dem benachteiligten Familien geholfen wird, angemietet. Immer wieder sprachen die beiden Gäste aus Deutschland auch mit Kindern und Jugendlichen, die zum Teil im Projekt »Balu und Du« irgendwann selber wieder als Betreuer in dem Haus arbeiten werden.

Germete und das Haus Germete in Brasilien allgegenwärtig

In Goiania helfen die Germeter Schwestern Familien mit einem warmen Mittagessen, aber auch mit viel psychologischer Hilfe, denn immer wieder sterben Familienmitglieder dort bei Konflikten rivalisierender Banden.

Die letzten Station der Reise, Braco do Norte, war 1938 eine der ersten Regionen Brasiliens, in denen die Germeter Schwestern aktiv wurden. Auch Clementine Tillmann war 1948 dort. Der Ort Germete und das Haus Germete sei in Brasilien allgegenwärtig. Überall gebe es Bilder und Erinnerungen an Germete.

Und eines weiß Jan Tillmann nach mehr als zwei Wochen ganz genau: Das Geld, das seit Jahren aus Germete und dem Warburger Land gespendet wird, kommt in Brasilien direkt an.