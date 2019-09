Sie und Ihre Studenten haben deutschlandweit 50 000 Personen zu den Altkennzeichen befragt. Das Ergebnis: 72 Prozent haben sich für eine Wiedereinführung ausgesprochen. Haben Sie auch Warburger befragt?

Ralf Bochert: Wir haben stichprobenartig Menschen in 200 früheren Kreisstädten befragt. Warburg war nicht darunter. Ich war aber zweimal zu privaten Besuchen in Warburg und muss sagen: Diese Stadt hätte ein eigenes Kennzeichen verdient.

Prof. Dr. Ralf Bochert. Foto: tschmidt@radioton.de Prof. Dr. Ralf Bochert. Foto: tschmidt@radioton.de

Deutschlandweit sind bereits 280 Altkennzeichen wieder eingeführt worden. Wie viele Kreise weigern sich noch, so wie Höxter?

Bochert: Es sind noch etwa 100 Kennzeichen, die noch nicht wieder ausgegeben werden.

Die Fraktionen im Höxteraner Kreistag und auch der Landrat wehren sich gegen das WAR-Kennzeichen. Können Sie das nachvollziehen?

Bochert: Aus deren Sicht ja. Bei den Kreistagsabgeordneten handelt es sich ja um die zentrale Gruppe, die den Kreis als Einheit wahrnimmt. Sie beschäftigen sich seit 40 Jahren damit, eine einheitliche Außendarstellung des Kreises zu erreichen. Das geht aber dennoch an dem vorbei, was gewollt ist. Ich bin mir sicher, dass es in Warburg eine Mehrheit für WAR gibt.

Inwiefern spielt die so oft ins Feld geführte eindeutige Zuordnung eines Kennzeichens zu einem Zulassungsbezirk heute noch eine Rolle?

Bochert: Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. In NRW kann man heute beim Umzug von einem Kreis in den anderen sein Kennzeichen behalten, und von Anfang 2015 gilt diese Regelung auch bundesweit. Wenn also jemand von Cuxhaven nach Warburg zieht, bekommt er zwar Fahrzeugpapiere des Kreises Höxter, fährt aber weiter mit dem CUX-Kennzeichen. Daher ist es kaum erklärbar, warum dann nicht ein Warburger WAR am Auto haben darf, zumal es den Kreis nichts kostet, sondern im Gegenteil sogar noch eine kleine Zusatzeinnahme durch Umkennzeichnungen verspricht.

Wie lange wird der Kreis diese Haltung aus Ihrer Sicht noch aufrechterhalten können?

Bochert: Das WAR wird über kurz oder lang kommen, weil der Vorführeffekt der anderen wiedereingeführten Kennungen natürlich wirkt. Der Kreis wird mit seiner Haltung ständig als bürgerfern wahrgenommen werden, was dem Kreistag irgendwann bewusst werden wird. So jedenfalls läuft es gerade dort, wo sich Kreise gegen Altkennzeichen wehren, in der Nachbarschaft aber alte Nummernschilder wiedereingeführt werden.

Auch Warburg ist von solchen Kreisen umzingelt. HOG, WOH und WA in Hessen und jetzt auch BÜR in direkter Nachbarschaft. Da fragen sich viele, warum geht das dort und hier nicht?

Bochert: Genau da liegt das Problem. Die meisten Bürger kommen doch nur über das Kennzeichen mit einem Landkreis in Berührung. Langfristig schadet die ablehnende Haltung dem Kreis Höxter.

Dann spricht ja nichts dagegen, WAR wieder einzuführen?

Bochert: Genau. Der Kreis Höxter hat zwei Pole, Warburg im Süden und Höxter im Norden. Es geht ja nicht darum, den Kreis Warburg als Verwaltungseinheit wieder auferstehen zu lassen. Es geht um einen Kreis mit zwei Kennzeichen HX und WAR. Außerdem identifizieren sich die Bürger über die Städte, in denen sie leben, und nicht über die Landkreise. Vorteilhaft wäre ein eigenes Kennzeichen auch für die Stadt Warburg, weil dies die Marke Warburg wahrnehmbar stärkt. Auch Unternehmen sehen ein Kennzeichen für ihre Stadt manchmal als kleinen Standortvorteil.

Es überrascht sie sicher, dass der Warburger Stadtrat noch nicht gefordert hat, WAR wieder zuzulassen?

Bochert: Das ist wirklich ungewöhnlich. Der überwiegende Teil der Städte mit ehemals eigenem Nummernschild hat das so gemacht. Büren schon 2012. Wenn ich Stadtrat in Warburg wäre, würde ich einen entsprechenden Beschluss beantragen. Selbst wenn der Kreistag als letztlich entscheidendes Organ ablehnt, würden mir die Bürger auf die Schultern klopfen, weil ich mich für WAR eingesetzt habe.

Hilft es, wenn die Bürgermeister sich ebenfalls engagieren?

Bochert: Sicher hilft das. Allerdings kann ich verstehen, wenn die sich zurückhalten. Sie stehen im engen Kontakt mit dem Kreis, es gibt auch schon mal Verteilungskämpfe. Auf der politischen Schiene sind solche Forderungen leichter vorzubringen.

Nun gibt es im Warburger Land ja noch zwei kleinere Kommunen. Willebadessen und Borgentreich. Was haben sie von WAR?

Bochert: Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, dass es aber durchaus auch den Wunsch nach dem Altkennzeichen in Nachbarkommunen gibt, wenn es eine enge Verzahnung mit der früheren Kreisstadt gibt. Das ist, soweit ich das beurteilen kann, in Ihrer Region ja auch der Fall. Ein WAR-Kennzeichen böte ja auch die Möglichkeit, die Marke »Warburger Land« aufzuwerten. Erfahrungsgemäß ist es aber auch so, dass in der Bevölkerung der Wunsch nach Altkennzeichen abnimmt, je weiter die Menschen von der alten Kreisstadt entfernt leben.

Sie bezeichnen WAR als interessantes Kennzeichen. Warum?

Bochert: Erstens ist es gut auszusprechen und zweitens ist es extrem deutlich mit der Marke Warburg oder »Warburger Land« identifizierbar. Wer WAR auf dem Nummernschild liest, erkennt schnell: Dabei muss es sich um Warburg handeln.

Sie haben gerade gesagt, es sei ausgeschlossen, dass der Kreis Warburg als Verwaltungsebene wiederkommt. Wie lange wird es denn den Kreis Höxter noch geben?

Bochert: Höchstwahrscheinlich nicht noch einmal 40 Jahre. Der Trend geht eher zu größeren Verwaltungseinheiten und bei Ihnen würde eine Zusammenlegung mit Paderborn historisch sinnvoll sein. Das ist aber genau der Punkt: Warburg gibt es seit fast 1000 Jahren und wird es vermutlich auch in 1000 Jahren noch geben. Darum identifizieren sich die Menschen ja auch viel stärker mit ihrer Stadt. Der Kreis wird über kurz oder lang wieder verschwinden, aber die Städte bleiben bestehen.