Bundesweit wird seit 20 Jahren der »Tag der Regionen« gefeiert. So auch im Kreis Höxter – hier auf dem Feierabendmarkt in Warburg.

Warburg (WB). Noch bis zum 13. Oktober wird der »Tag der Regionen« bundesweit gefeiert. Auf der Aktionsbühne im Gewerbezelt der Warburger Oktoberwoche wird am Samstag, 28. September, von 12 Uhr an die Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal mit Informationen zu regionalen Produkten und Projekten vertreten sein.

Der »Tag der Regionen« wurde 1999 von Borgentreich und Feuchtwangen (Franken) aus ins Leben gerufen und findet seit 20 Jahren nun bundesweit statt.

Bunt, vielfältig und öffentlichkeitswirksam wird gezeigt, dass die Regionen »in Bewegung sind«. Unter dem Motto »Weil Heimat lebendig ist« steht auch in diesem Jahr besonders die Lebendigkeit der Regionen im Vordergrund: Was macht meine Region aus? Wie können heimische Wirtschaftskreisläufe, bürgerschaftliches Engagement und Artenvielfalt erhalten und geschützt werden? Welche Rolle spielt Regionalität in Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel?

Als Auftaktveranstaltung in der Region fand am 10. September bereits der Feierabendmarkt in Warburg statt.

Veranstaltungen zum »Tag der Regionen«

Im Aktionszeitraum bis zum 13. Oktober werden noch einige weitere Veranstaltungen in der Region stattfinden: Die Ölmühle Solling in Boffzen wird den »Tag der Regionen« am Dienstag, 8. Oktober, 14 Uhr, mit Wissenswertem über regionale Öle, Schaupressen und einer Verköstigung feiern. Am Donnerstag, 10. Oktober, haben Interessierte die Möglichkeit, während einer Wanderung und Besichtigung der Brennerei Fieldfare alles über die regionale Gin-Herstellung in Liebenau-Ostheim zu erfahren. Im Wasserschloss Wülmersen wird am Sonntag, 13. Oktober, im Rahmen des »Tag der Regionen« um 15 Uhr ein Erzählcafé zum Thema »Aufheben oder wegschmeißen?« stattfinden.

Am gleichen Tag plant die BI Borgentreich in Warburg im Museum im »Stern« als Begleitveranstaltung zur Ausstellung »30 Jahre BI« eine Abschlussveranstaltung zum »Tag der Regionen«.

Ein Veranstaltungskalender findet sich auch im Internet (www.tag-der-regionen.de).